陸文化產業第1季 收入近3兆元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸國家統計局4月29日公布數據，根據對大陸全國7.1萬家規模以上文化及相關產業企業調查，2023年一季度，大陸文化企業實現營業收入2兆8816億元（人民幣，下同），同比增長4.0%，增速比2022年全年快3.1個百分點。

中新社報導，大陸國家統計局社科文司高級統計師張鵬表示，一季度，在9個文化行業大類中，以接觸性、聚集性服務為主的文化娛樂休閒服務行業營業收入增長最快，回暖跡象明顯，同比增長48.5%。 　　

其中，景區遊覽服務、娛樂服務、休閒觀光遊覽服務3個行業中類分別比上年同期增長52.1%、51.2%和28.8%。文化傳播管道、新聞信息服務、文化投資運營3個文化行業大類增速超過兩位數，分別為14.0%、12.5%和12.1%。

文化新業態營業收入佔比繼續提升。一季度，文化新業態特徵較為明顯的16個行業小類實現營業收入10961億元，同比增長11.1%，快於全部規模以上文化企業7.1個百分點。其中，互聯網文化娛樂平台，互聯網搜索服務，數位出版，其他文化藝術業，多媒體、遊戲動漫和數位出版軟體開發，互聯網其他信息服務6個行業小類營業收入增速較快。

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