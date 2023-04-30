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大陸強化網路執法 Q1約談逾兩千家網站、百度微博都遭罰

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為中國大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱「國家網信辦」）。圖／取材自香港經濟日報
圖為中國大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱「國家網信辦」）。圖／取材自香港經濟日報

中國大陸持續加大網路執法力度，進行「清朗」行動。據大陸國家網信辦旗下「網信中國」公眾號30日公布，2023年第一季，大陸官方一共約談了網站2,203家，暫停功能或更新網站48家，下架APP共55款、關停小程序12款，會同主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站4,208家。

據網信中國，今年第一季，大陸全國網信系統進一步加大網路執法力度，規範網路執法行為，持續推進「清朗」系列專項行動，堅決依法查處網上各類違法違規行為。

除了上述成果外，網信中國還通報稱，各級部門依法查處了一批違規從事網路新聞訊息服務、破壞網路傳播秩序的網站，以及一批假冒仿冒或侵權網站、一批從事有償論文代寫代投非法中介服務網站、一批傳播色情低俗訊息的APP等。

通報還稱，大陸當局針對百度、新浪微博、鬥魚、豆瓣等網路平台履行主體責任不力，對其用戶發布的訊息未盡管理義務，造成淫穢色情、封建迷信、招嫖賣淫、賭博引流、高利借貸等有害訊息在網路上傳播的問題，網信辦分別約談相關網站負責人，責令其限期整改，處置相關賬號，從嚴處理責任人，並分別給予罰款的行政處罰等。

大陸國家網信辦指出，今年第二季，大陸國家網信將選取部分省級、地市級網信部門展開實地監督檢查，有力維護人民在網路空間的合法權益。

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