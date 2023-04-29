民宿謊稱涉賣淫嫖娼遭查封 遊客退訂後五一房價即加3倍

大陸五一假期出遊熱度持續走高，全大陸各地酒店民宿一房難求，有民宿老闆疑趁機大賺一筆，謊稱民宿因賣淫嫖娼被查封，要求客戶退訂後再大幅加價3倍。

上觀新聞報導，劉先生4月12日在福州「朝陽公寓」民宿預定一套親子房，與民宿老闆商定好一晚房價為人民幣218元（新台幣959元），並立即交付人民幣500元（新台幣2,200元）訂金。

沒料到到4月24日，對方突然通知他，民宿因「賣淫嫖娼」被查封，沒法提供房間需要退訂。

然而，劉先生的朋友當晚聯絡該民宿查詢是否有同樣的房間時，對方表示房間仍可預定，只是價格漲到人民幣458元（新台幣2,015元）一晚。劉先生認為民宿是在找藉口毀約，變相漲價。

媒體之後詢問民宿房間的訂購情況，一名工作人員表示，五一期間的房間仍可下單，並再加價至人民幣658元（新台幣2,895元）一晚，是劉先生最初預訂價錢的3倍。

民宿相關負責人表示，員工因調換房間的問題與顧客發生誤會，於是編造藉口想讓顧客退單。民宿目前以原價格接待劉先生，並向對方道歉，雙方已達成和解。