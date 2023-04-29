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60萬名陸客五一假期訪港 多人直言：香港人態度變好了

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
今年五一假期有近60萬名陸客訪港，許多人感覺香港人態度變好了。香港中通社
今年五一假期有近60萬名陸客訪港，許多人感覺香港人態度變好了。香港中通社

大陸五一黃金周長假今（29）日啟動，作為大陸五一假期出境機票預訂量Top1目的地的香港，街頭已現大量陸客。香港旅遊業議會主席徐王美倫29日在香港電台節目《星期六問責》表示，估計有約60萬名大陸旅客在五一假期訪港，其中以散客較多。

根據《香港01》報導，29日中午尖沙咀廣東道「名店街」已大排長龍，有近50人等候入店消費。有多次訪港的天津旅客在陸港通關後首次再訪香港，表示感覺香港人態度變好了。

香港旅遊業議會主席徐王美倫指出，今年五一假期有約68個大陸旅遊團訪港，這個數據比過往還少。她說，即使全面通關，但仍未完全回復疫情前的水準，有關情況屬於正常，也是預期之內。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，業界為五一黃金周已做好準備，包括公共交通工具加密班次。其中港珠澳大橋三條跨境巴士線的班次已增加一倍。

《香港01》街訪來自浙江的王小姐，表示會在香港逗留三日，今日行程首日已買了一個約1.4萬港元的「水桶LV袋」做戰利品。王小姐認為店員的服務態度很好，與想像中的香港差不多，名牌的價錢與大陸差不多，「但來到了就買個紀念品」。

曾訪港的廣州陳小姐也表示，感覺香港人對大陸人態度比之前好，自己這次在香港逗留兩日，主要都是購物，剛用了兩萬港元買了手袋，之後將到澳門等地方旅遊。她還指，暫時感受不到香港與疫情前有什麼不同，但銅鑼灣那邊之前去的店舖很多都已結業。

香港 疫情 陸客

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