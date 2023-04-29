陸31省第1季GDP全出爐 廣東首次突破人民幣3兆持續領跑

大陸31省區市今年第1季的GDP數據全部出爐，共有12個省生產總值（GDP）突破人民幣1兆元，與去年相比增加了河北省。其中廣東省成為唯一一個首季GDP總量突破人民幣3兆元的省，達人民幣3兆178.23億元，年增4.0％，保持第一經濟大省地位。

據大陸國家統計局初步核算，今年第1季大陸國內生產總值（GDP）人民幣28兆4997億元，按不變價格計算，年增4.5％。從各省區市發布首季數據來看，23省增速跑贏大陸全國，14省增速超過或等於大陸今年GDP增長目標的5％。

六個經濟大省中，今年第1季廣東省成功突破人民幣3兆元，成為首個第1季GDP超人民幣3兆元的省。浙江第1季全省生產總值人民幣1兆8925億元，年增4.9％；河南生產總值人民幣1兆4968.97億元，年增5.0％；四川生產總值為人民幣1兆3374.7億元，年增3.8％。

廣東省、江蘇省經濟總量依舊大幅領先，哪怕是第三名的山東落後第二的江蘇也近人民幣1兆。同時，山東省也有歷史性突破，首次實現第1季GDP突破人民幣2兆元，第四的浙江則逼近人民幣2兆元。

除了上述6個經濟大省，第1季GDP數據上，福建（人民幣1兆2061.86億元）、湖北（人民幣1兆1899.72億元）、湖南（人民幣1兆1659.85億元）、安徽（人民幣1兆936.2億元）、上海（人民幣1兆536.22億元）、河北（人民幣1兆41.4億元）也超過人民幣1兆元。

首季GDP年增率方面，31個省區市中，有14個省增速超過或等於5％，分別是吉林（8.2％）、西藏（8.2％）、寧夏（7.5％）、海南（6.8％）、甘肅（6.7％）、內蒙古（5.6％）、天津（5.5％）、陝西（5.3％）、湖北（5.1％）、河北（5.1％）、黑龍江（5.1％）、青海（5.1％）、河南（5％）、山西（5％）。

有23個省增速高於大陸全國（4.5％），除上述14個省外，還包括浙江（4.9％）、廣西（4.9％）、新疆（4.9％）、安徽（4.8％）、雲南（4.8％）、江蘇（4.7％）、山東（4.7％）、重慶（4.7％）、遼寧（4.7％）。值得一提的是，吉林、黑龍江、遼寧東北三省增速均跑贏大陸全國水準。