A股150家半導體Q1業績揭曉：總營收1141億元 近7成淨利下滑

集微網消息 今年以來，伴隨著終端消費電子市場疲軟，半導體行業仍處於下行周期，導致整體市場景氣度下降，而大部分半導體企業業績也出現下滑。不過，盡管半導體產業景氣度下滑，但仍有細分領域龍頭企業保持業績快速增長。

據集微網不完全統計，截至4月28日，A股有150家公司披露了2023年一季度業績報告，有60%的公司營收出現下滑，更是有101家公司歸母淨利潤出現同比下降，佔比高達67.33%。

150家企業合計營收1141億元

據集微網統計的A股半導體公司2023年一季度業績顯示，150家公司實現營業收入合計1140.89億元，平均每家企業7.61億元。

從業績規模來看，營收超過100億元的公司僅有環旭電子1家，緊隨其後分別為楚江新材、太極實業、長電科技，其營收分別為95.80億元、86.59億元、58.60億元，均超過50億元。

營收在20~50億元（含）區間的企業有8家，分別是通富微電、韋爾股份、晶盛機電、有研新材、三安光電、華潤微、華天科技、振華科技，其營收分別為91.27億元、76.32億元、74.63億元、73.87億元、67.69億元、66.28億元、62.84億元、62.44億元。

營收在10~20億元（含）區間的企業有11家，分別是國科微、紫光國微、江波龍、兆易創新、敭傑科技、三環集團、海光信息、雅尅科技、北京君正、晶晨股份、順絡電子。

而在營收增幅方面，有61家公司營收實現同比增長，佔比40.67%。其中，營收增幅超過100%的企業僅有5家，分別是拓荊科技、國科微、天嶽先進、國芯科技、宏微科技，其營收增幅分別為274.24%、238.76%、185.44%、173.26%及136.55%。

營收增幅在50%~100%（含）區間的企業有11家，分別是鋮昌科技、晶盛機電、睿創微納、華海清科、振華風光、盛美上海、華大九天、概倫電子、芯源微、鼎陽科技、芯碁微裝。

另外，景嘉微、希荻微、神工股份、東田微、源傑科技、長川科技、鴻遠電子、中穎電子、聯動科技、江波龍、華微電子、仕佳光子、氣派科技、龍迅股份、長光華芯等89家企業營收均出現不同程度的下滑。

近7成公司歸母淨利潤同比下滑

今年一季度，有111家A股半導體公司歸母淨利潤為正，合計盈利89.07億元，另有39家企業淨利潤出現虧損，共計虧損20.63億元。

從歸母淨利潤規模來看，150家企業中，僅有3家企業歸母淨利潤超過5億元，分別是晶盛機電、振華科技、紫光國微，歸母淨利潤分別為8.87億元、7.35億元、5.84億元。

淨利潤在2-5億元之間的企業分別是華潤微、三環集團、環旭電子、海光信息、三安光電、斯達半導，其歸母淨利潤分別為3.80億元、3.20億元、2.77億元、2.39億元、2.14億元、2.06億元。

淨利潤在1-2億元之間的企業分別是韋爾股份、華海清科、敭傑科技、雅尅科技、太極實業、兆易創新、宏達電子、盛美上海、振華風光、火炬電子、卓勝微、北京君正、長電科技、滬矽產業、鴻遠電子15家公司。

另外，淨利潤出現虧損的企業有39家，分別是江波龍、滙頂科技、華燦光電、龍芯中科、晶豐明源、富滿微、氣派科技、天嶽先進、曉程科技、英集芯、聚燦光電、東田微、仕佳光子、阿石創、必易微、強力新材等。

在淨利潤增幅方面，僅有49家企業淨利潤出現同比增長，而高達101家企業的淨利潤出現同比下滑，佔比高達67.33%。

從淨利潤增長幅度來看，盛美上海歸母淨利潤同比增長2937.19%，居於首位。緊隨其後分別是滬矽產業、拓荊科技、上海新陽、睿創微納、希荻微、普源精電、大港股份、國科微、歐比特，增幅分別為791.55%、552.25%、514.57%、471.33%、461.04%、440.92%、300.85%、297.11%、240.82%，均超過200%。

歸母淨利潤增幅在100%-200%（含）之間的企業有9家，分別是淩雲光、宏微科技、日聯科技、僑源股份、華海清科、亞光科技、芯源微、華大九天、晶盛機電，增幅分別為169.45%、152.78%、146.57%、119.48%、112.49%、108.70%、103.55%、101.71%、100.43%。

另外，有101家企業歸母淨利潤出現不同程度的下滑。其中，華燦光電、氣派科技、富滿微、滙頂科技、阿石創、聚燦光電、東田微、英集芯、仕佳光子等37家企業的下跌幅度超過100%。

而聯動科技、航錦科技、立昂微、崧盛股份、上海貝嶺、中穎電子、龍迅股份、捷捷微電、國林科技、有研新材、精測電子、鼎龍股份、三安光電、北鬭星通等32家企業的淨利也出現腰斬的情形。