揮別疫情年虧損陰霾 京滬高鐵今年首季淨利暴增9倍

大陸疫後鐵路客流逐漸回升，京滬鐵路揮別2022年淨利潤虧損5.76億元的陰霾，今年首季淨利潤達22.26億元，較去年同期增長9倍之多，已恢復至疫情前水準。

大陸京滬高速鐵路公司28日發布2022年年報和2023年第一季度報告，報告指出2022年營業收入193.36億元，與2021年相比下降34.02%，淨利潤更呈虧損狀態，達5.76億元。但2023年一季度營業收入已有89.39億元，與去年首季相比增長57.39%，淨利潤由虧轉盈，為22.26億元。

年報指出，2022年業績下降的原因是新冠疫情對交通運輸行業帶來衝擊，尤其是公司線路所處的上海、北京等區域，形勢尤為嚴峻。旅客搭乘需求持續低迷，才導致公司淨利潤減少，更形成營收創京滬高鐵上市後新低紀錄。而今年一季度業績大增，則源於疫情影響逐步消弱，公司營收和淨利潤便逐漸回增，一季度營收更創歷史同期新高，淨利潤也恢復至疫情前的盈利水平。

有「中國高鐵第一股」之稱的京滬高鐵A股2020年1月16日上市。京滬高鐵是當前大陸資產規模最大、里程最長的路網運營高鐵公司，其路網連接「京津冀」和「長三角」兩大經濟區，具備經濟增長快、人口密度大、城市化程度高等良好客流基礎。

具體來看，2022年京滬高鐵主營的鐵路運輸業務中，客運業務營收為50.96億元，佔總營收的26.35%；路網服務營收為138.76億元，佔總營收的71.76%。

另，針對2023年的經營計畫，京滬高鐵年報提及，將充分把握市場復甦機遇，積極服務擴大內需戰略，充分發揮客運大數據作用，深入研究疫情後的客流需求和運輸形勢，建立靈活有效的運力優化調整機制；並將繼續推動市場化票價產品改革進程，提高票價實施方案的靈活性，展現競爭力。