快訊

獨／驚見女大學生校園脫衣上空 校方急令停辦：會上媒體

基層醫怨公費補助快篩縮水「越篩越虧」 轟指揮中心不食人間煙火

連員工都不愛Siri！蘋果人工智能發展龜速 導致「多人離職」慘況曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

揮別疫情年虧損陰霾 京滬高鐵今年首季淨利暴增9倍

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸京滬鐵路2023年首季淨利潤達22.26億元，較去年同期增長9倍之多。（取自新華社）
大陸京滬鐵路2023年首季淨利潤達22.26億元，較去年同期增長9倍之多。（取自新華社）

大陸疫後鐵路客流逐漸回升，京滬鐵路揮別2022年淨利潤虧損5.76億元的陰霾，今年首季淨利潤達22.26億元，較去年同期增長9倍之多，已恢復至疫情前水準。

大陸京滬高速鐵路公司28日發布2022年年報和2023年第一季度報告，報告指出2022年營業收入193.36億元，與2021年相比下降34.02%，淨利潤更呈虧損狀態，達5.76億元。但2023年一季度營業收入已有89.39億元，與去年首季相比增長57.39%，淨利潤由虧轉盈，為22.26億元。

年報指出，2022年業績下降的原因是新冠疫情對交通運輸行業帶來衝擊，尤其是公司線路所處的上海、北京等區域，形勢尤為嚴峻。旅客搭乘需求持續低迷，才導致公司淨利潤減少，更形成營收創京滬高鐵上市後新低紀錄。而今年一季度業績大增，則源於疫情影響逐步消弱，公司營收和淨利潤便逐漸回增，一季度營收更創歷史同期新高，淨利潤也恢復至疫情前的盈利水平。

有「中國高鐵第一股」之稱的京滬高鐵A股2020年1月16日上市。京滬高鐵是當前大陸資產規模最大、里程最長的路網運營高鐵公司，其路網連接「京津冀」和「長三角」兩大經濟區，具備經濟增長快、人口密度大、城市化程度高等良好客流基礎。

具體來看，2022年京滬高鐵主營的鐵路運輸業務中，客運業務營收為50.96億元，佔總營收的26.35%；路網服務營收為138.76億元，佔總營收的71.76%。

另，針對2023年的經營計畫，京滬高鐵年報提及，將充分把握市場復甦機遇，積極服務擴大內需戰略，充分發揮客運大數據作用，深入研究疫情後的客流需求和運輸形勢，建立靈活有效的運力優化調整機制；並將繼續推動市場化票價產品改革進程，提高票價實施方案的靈活性，展現競爭力。

高鐵 疫情 業績

延伸閱讀

中國五一假期 預計鐵路客流量最高峰超過春運

濰坊文旅局長在淄博燒烤攤瘋狂攬客！網友：在線搶人

陸五一黃金周出遊暴增 鐵路客流將超春運 再創史上新高

大陸五一假期 鐵路日均開行估破萬列

相關新聞

陸六大國有銀行首季日賺近177億 淨利差下行壓力猶在

大陸六大國有銀行（工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行和交通銀行）第1季財報全數揭露，首季歸屬股東淨利總計人...

大陸經濟轉型 拚擴大需求

中共中央政治局昨（28）日召開會議，由中共總書記習近平主持，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議指出，大陸當前經濟內生動...

滴滴下市後發布首份年報 去年淨損超過千億元

大陸網約車龍頭滴滴出行29日發布2022年度財報，這也是去年自美國摘牌下市後所發布的首份年報。在公司經營上，滴滴2022...

德擬禁半導體化學品輸陸

當前美國正聯合日本、荷蘭等盟友對大陸半導體產業施壓圍堵，不過德國考慮限制半導體用化學品出口至大陸。德國總理蕭茲正討論如何...

華為首季盈利年減46% 銷售額保持增長

華為28日發布2023年首季經營業績，實現銷售收入人民幣1,321億元（新台幣5,812億元），年增0.8%。

被美國《特別301報告》列重點觀察國 陸商務部回應了

美國貿易代表辦公室（USTR）《特別301報告》將中國大陸等七國列入優先觀察名單。對此，大陸商務部表示，報告有關內容偏離...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦