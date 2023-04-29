陸六大國有銀行首季日賺近177億 淨利差下行壓力猶在

大陸六大國有銀行（工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行和交通銀行）第1季財報全數揭露，首季歸屬股東淨利總計人民幣3,590.37億元，相當於日賺人民幣39.89億元（約新台幣177億元）。六大行的不良貸款率沒有出現上升，其中3家的淨利潤增速不足1％，淨利差下行壓力猶存。

今年第1季，六大行賺錢能力排名與去年一致，工行、建行、農行、中行、郵儲銀行和交行分別實現歸屬於股東的淨利人民幣901.64億元、887.43億元、715.54億元、576.63億元、262.8億元和246.33億元。

相比2022年同期，除交行外，其餘五大行的淨利增速均出現較大回落，其中工行、中行和建行的淨利潤增速不足1％。

具體來說，工行、建行、農行、中行、郵儲銀行和交行今年第1季淨利潤年增率分別為0.02％、0.26％、1.75％、0.50％、5.22％和5.63％，而去年6家銀行的淨利增速分別為3.49％、7.06％、7.40％、5.02％、11.89％和5.22％。

資產品質上，不同於去年不良貸款集體增加，今年第1季，工行、建行以及農行不良貸款餘額分別增加人民幣164.21億元、168.02億元和168.36億元，不良貸款率均與上年末持平，分別為1.38％、1.38％以及1.37％；中行實現了不良貸款「雙降」，不良貸款餘額減少人民幣132.76億元，不良貸款率1.18％，較上年末減少0.14個百分點，也是六大行中最大的。

國有六大行的淨利差下行壓力猶存。工行表示，受貸款市場報價利率（LPR）下調滯後反映、存款定期化延續等因素綜合影響，年化淨利息收益率（NIM）下降至1.77％。建行第1季淨利息收益率1.83％，淨利差1.64％，均年減8個基點，主要受到LPR下調以及市場利率整體走低影響。交行首季淨利息收益率1.33％，下降23個基點。