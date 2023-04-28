中共政治局會議：當前經濟運行好轉是恢復性的 內生動力還不強

中共中央政治局28日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，中共總書記習近平主持會議。會議指出，當前中國大陸經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高品質發展仍需要克服不少困難挑戰。

根據新華社報導，會議認為，今年以來，大陸疫情防控取得重大決定性勝利，經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策靠前協同發力，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力得到緩解，經濟增長優於預期，市場需求逐步恢復，經濟發展呈現回升向好態勢，經濟運行實現良好開局。

不過，會議指出，當前中國大陸經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高品質發展仍需要克服不少困難挑戰。

會議指出，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，既要逆勢而上，在短板領域加快突破，也要順勢而為，在優勢領域做大做強。要夯實科技自立自強根基，培育壯大新動能。要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造。要重視通用人工智慧發展，營造創新生態，重視防範風險。

會議強調，恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在。積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，形成擴大需求的合力。要多管道增加城鄉居民收入，改善消費環境，促進文化旅遊等服務消費。要發揮好政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資。

會議指出，要堅持「兩個毫不動搖」，破除影響各類所有制企業公平競爭、共同發展的法律法規障礙和隱性壁壘，持續提振經營主體信心，幫助企業恢復元氣。各類企業都要依法合規經營。要下決心從根本上解決企業帳款拖欠問題。要推動平台企業規範健康發展，鼓勵頭部平台企業探索創新。

會議強調，要全面深化改革、擴大高水準對外開放。認真落實黨和國家機構改革方案，推進國家治理體系和治理能力現代化。要把吸引外商投資放在更加重要的位置，穩住外貿外資基本盤。要支持有條件的自貿試驗區和自由貿易港對接國際高標準經貿規則，開展改革開放先行先試。

會議指出，要有效防範化解重點領域風險，統籌做好中小銀行、保險和信託機構改革化險工作。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，促進房地產市場平穩健康發展，推動建立房地產業發展新模式。在超大特大城市積極穩步推進城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設。規劃建設保障性住房。要加強地方政府債務管理，嚴控新增隱性債務。要繼續抓好新冠疫情防控工作。

會議強調，要切實保障和改善民生，強化就業優先導向，擴大高校畢業生就業管道，穩定農民工等重點群體就業。要以「時時放心不下」的責任感，持續抓好安全生產。要做好迎峰度夏電力供應保障。要鞏固拓展脫貧攻堅成果，抓好糧食生產和重要農產品供應保障，全面推進鄉村振興。要加強生態環境系統治理。各級領導幹部要帶頭大興調查研究，奔著問題去，切實幫助企業和基層解決困難。