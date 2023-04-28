中共中央政治局：當前大陸經濟好轉 主要是恢復性的

大陸官媒新華社報導，中共中央政治局今天召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議認為，今年以來，各地區各部門更好統籌國內國際兩個大局，大陸疫情防控取得重大決定性勝利，經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策靠前協同發力，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力得到緩解，經濟增長好於預期，市場需求逐步恢復，經濟發展呈現回升向好態勢，經濟運行實現良好開局。

但會議也指出，當前大陸經濟運行好轉主要是「恢復性的」，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高質量發展仍需要克服不少困難挑戰。

會議強調，要認真落實中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，把發揮政策效力和激發經營主體活力結合起來，形成推動高質量發展的強大動力，統籌推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，乘勢而上，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

會議指出，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，既要逆勢而上，在短板領域加快突破，也要順勢而為，在優勢領域做大做強。要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造。要重視通用人工智能發展，營造創新生態，重視防範風險。

會議強調，恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在。積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，形成擴大需求的合力。要多渠道增加城鄉居民收入，改善消費環境。要發揮政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資。

會議並要求，要破除影響企業公平競爭的法律法規障礙和隱性壁壘，幫助企業恢復元氣。要全面深化改革、擴大高水平對外開放。認真落實黨和國家機構改革方案，推進國家治理體系和治理能力現代化。要把吸引外商投資放在更加重要的位置，穩住外貿外資基本盤。要支持有條件的自貿試驗區和自由貿易港對接國際高標準經貿規則，開展改革開放先行先試。

會議指出，要有效防範化解重點領域風險，統籌做好中小銀行、保險和信託機構改革化險工作。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策，推動建立房地產業發展新模式。規劃建設保障性住房。並要加強地方政府債務管理，嚴控新增隱性債務。要繼續抓好新冠疫情防控工作。

會議還強調，要強化就業優先導向，擴大高校畢業生就業渠道，穩定農民工等重點群體就業。要做好迎峰度夏電力供應保障。要鞏固拓展脫貧攻堅成果，抓好糧食生產和重要農產品供應保障，全面推進鄉村振興。各級領導幹部要帶頭大興調查研究，奔著問題去，切實幫助企業和基層解決困難。