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Alibaba.com電商達人賽10強出爐 助傳產創造新成長曲線

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
Alibaba.com第九屆台灣跨境電商達人賽選出10強商家。Alibaba.com／提供
Alibaba.com第九屆台灣跨境電商達人賽選出10強商家。Alibaba.com／提供

長期助力中小企業邁向數位轉型的跨境電商Alibaba.com，透過競賽模式增加台灣電商人才儲備，日前舉辦第九屆台灣跨境電商達人賽選出10強商家，包括染髮品牌、皮革開發商、賽車儀表商都透過數據工具讓企業在新模式下，找到新的成長動能。

Alibaba.com在26日舉辦台灣跨境電商達人賽頒獎，多家傳產企業透過數位化找到第二春。Alibaba.com台灣總經理陳寶圭指出，希望企業透過電商改善營運、創造全新成長曲線，重拾訂單並實現企業成長的驅動力。例如熟齡染髮品牌東安生技在引入電商模式後，大幅節省開發時間，讓業績成長3倍、利潤提升4.15倍。

跨境電商達人賽評審之一的台灣大學管理學院助理教授陳彥豪觀察到，轉型成功的中小企業大多掌握電商市場「快、狠、準」的生存法則，不僅靈活運用敏捷迭代的概念，更將電商邏輯應用於企業經營，藉此達成全方位結構轉型。

跨境電商達人賽評審之一的中興大學科技管理研究所教授鄭菲菲則指出，不利的環境之下，創新是企業主得以生存的手段之一，Alibaba.om達人賽則是相當好的機制，能夠讓企業之間彼此交流與借鑒，期待未來可以看到更多台灣企業善用電商工具，並將電商思維內化到公司管理及制度經營。

2023跨境電商達人與3位特別獎得主。Alibaba.com／提供
2023跨境電商達人與3位特別獎得主。Alibaba.com／提供

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