聽新聞
test
0:00 / 0:00
德國擬限制對大陸出口半導體所需化學品
據彭博社報導，德國正在討論限制向中國大陸出口用於製造半導體的化學品。報導稱，德國總理蕭茲政府的會談將嚴格限制化學品，從而影響中國大陸製造先進半導體的能力。
報導援引知情人士的話稱，此舉仍處於討論的早期階段，但參與會談的官員意識到此舉可能會損害與北京的商業關係。
德國政府部門沒有立即證實彭博社的報導，而中國駐柏林大使館也沒有回覆置評請求。
這將是德國在重新評估與中國大陸的關係時正在考慮的最新舉措。總理蕭茲的聯合政府正在敦促其最大的貿易夥伴（中國）獲得更公平的市場准入，但也越來越擔心北京作為戰略競爭對手。
分析認為，巴斯夫和默克這兩家德國化工巨頭可能會受到出口限制的衝擊。因為這兩家公司都供應用於製造處理器的化學品。
此外，中國大陸產業鏈上的公司也風險與機遇並存。一方面是德國方面的限制可能會引發供應鏈的不穩定風險；二是有國產替代的機會，特別是液冷供應等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言