快訊

國防部偵獲共機38架次！1架TB-001無人機近繞台飛行

什麼時候開始「看Youtube要調2倍速」？ 網點出1關鍵：他們害的

迎接黃金周！日本提前鬆綁邊境 明起入境免3劑疫苗證明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德國擬限制對大陸出口半導體所需化學品　

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
據彭博社報導，德國正在討論限制向中國出口用於製造半導體的化學品。圖/新華網
據彭博社報導，德國正在討論限制向中國出口用於製造半導體的化學品。圖/新華網

據彭博社報導，德國正在討論限制向中國大陸出口用於製造半導體的化學品。報導稱，德國總理蕭茲政府的會談將嚴格限制化學品，從而影響中國大陸製造先進半導體的能力。

報導援引知情人士的話稱，此舉仍處於討論的早期階段，但參與會談的官員意識到此舉可能會損害與北京的商業關係。

德國政府部門沒有立即證實彭博社的報導，而中國駐柏林大使館也沒有回覆置評請求。

這將是德國在重新評估與中國大陸的關係時正在考慮的最新舉措。總理蕭茲的聯合政府正在敦促其最大的貿易夥伴（中國）獲得更公平的市場准入，但也越來越擔心北京作為戰略競爭對手。

分析認為，巴斯夫和默克這兩家德國化工巨頭可能會受到出口限制的衝擊。因為這兩家公司都供應用於製造處理器的化學品。

此外，中國大陸產業鏈上的公司也風險與機遇並存。一方面是德國方面的限制可能會引發供應鏈的不穩定風險；二是有國產替代的機會，特別是液冷供應等。

德國 北京

延伸閱讀

西部快遞量增速 是全陸增速近2倍

傳德國可能限制對中國出口製造半導體用化學品

大陸鋼企淨利減逾七成

防疫險理賠 國際再保有疑慮

相關新聞

2020年初到今年12月30日的港澳回鄉證一律延至12月31日

為解決香港及澳門居民因為三年新冠疫情，許多人無法為回鄉證換證，大陸出入境管理局今天公告，為依法保障港澳居民來往內地權益，...

阿根廷進口陸商品 改人民幣結算

繼俄羅斯、伊拉克、巴西、法國石油公司道達爾之後，阿根廷政府宣布將停止使用美元來支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。...

陸發布沙塵暴藍色預警 今年第12次來襲

大陸中央氣象台28日6時發布沙塵暴藍色預警，受冷空氣大風影響，預計28日8時至29日8時，內蒙古西南部、甘肅東北部、寧夏...

台旅會：歡迎大陸朋友赴台旅遊的信念始終不變

雖然疫後恢復兩岸旅遊團兩岸官方還在較勁，台旅會北京辦事處仍於26日在北京鼎泰豐漁陽店舉辦「台灣地質及海灣旅遊推介會暨北京...

德國擬限制對大陸出口半導體所需化學品　

據彭博社報導，德國正在討論限制向中國大陸出口用於製造半導體的化學品。報導稱，德國總理蕭茲政府的會談將嚴格限制化學品，從而...

海外創新創業大賽 長春啟動

由中國科學技術協會主辦的2023年海智論壇26日在吉林長春開幕，2023年中國海外人才創新創業大賽同時啟動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦