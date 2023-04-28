德國擬限制對大陸出口半導體所需化學品　

據彭博社報導，德國正在討論限制向中國大陸出口用於製造半導體的化學品。報導稱，德國總理蕭茲政府的會談將嚴格限制化學品，從而影響中國大陸製造先進半導體的能力。

報導援引知情人士的話稱，此舉仍處於討論的早期階段，但參與會談的官員意識到此舉可能會損害與北京的商業關係。

德國政府部門沒有立即證實彭博社的報導，而中國駐柏林大使館也沒有回覆置評請求。

這將是德國在重新評估與中國大陸的關係時正在考慮的最新舉措。總理蕭茲的聯合政府正在敦促其最大的貿易夥伴（中國）獲得更公平的市場准入，但也越來越擔心北京作為戰略競爭對手。

分析認為，巴斯夫和默克這兩家德國化工巨頭可能會受到出口限制的衝擊。因為這兩家公司都供應用於製造處理器的化學品。

此外，中國大陸產業鏈上的公司也風險與機遇並存。一方面是德國方面的限制可能會引發供應鏈的不穩定風險；二是有國產替代的機會，特別是液冷供應等。