2020年初到今年12月30日的港澳回鄉證一律延至12月31日

為解決香港及澳門居民因為三年新冠疫情，許多人無法為回鄉證換證，大陸出入境管理局今天公告，為依法保障港澳居民來往內地權益，決定自5月8日起延長港澳居民來往內地通行證（俗稱回鄉證）有效期限，對證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，其有效期限一律延長至2023年12月31日。

公告表示，2020年疫情發生後，部分港澳居民未能及時辦理回鄉證到期換發手續。目前，內地與港澳各口岸已全面恢復人員往來，港澳居民來往內地需求激增，港澳地區受理辦證機構出現排隊預約週期較長的問題。為此，中華人民共和國出入境管理局決定，對證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期限延長至2023年12月31日。

公告中強調，持證人持用上述回鄉證原件，可以持證正常辦理出入境邊防檢查手續來往內地；入境內地後，允許前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。

公告並表示，港澳居民如需進一步了解公告內容，以及證件換發、口岸通關等信息，可以致電出入境管理局12367服務平台詳細查詢。