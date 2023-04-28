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陸首季粗鋼產量同比上升

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
一季度中國大陸粗鋼產量26156萬噸，鋼鐵行業運行企穩回升。圖為作業員在河北遷安市一家彩涂鋼板企業生產線上工作。（新華社）
一季度中國大陸粗鋼產量26156萬噸，鋼鐵行業運行企穩回升。圖為作業員在河北遷安市一家彩涂鋼板企業生產線上工作。（新華社）

中國鋼鐵工業協會（簡稱中鋼協）26日在北京發布消息，一季度，大陸粗鋼產量26156萬噸，同比增長6.1%，顯示鋼鐵產量同比上升，市場需求有所改善。

中新社報導，中鋼協副會長唐祖君26日在北京舉行的記者會上表示，一季度，疫情防控較快平穩轉段，市場需求有所改善，經濟運行開局良好，下游行業用鋼需求總體企穩，鋼鐵產量、粗鋼表觀消費量均同比增長。 　官方數據顯示，一季度，大陸粗鋼產量26156萬噸，同比增長6.1%；生鐵產量21983萬噸，同比增長7.6%；鋼材產量33259萬噸，同比增長5.8%。一季度，折合粗鋼表觀消費量為24342萬噸，同比增長1.9%。重點企業各月鋼材庫存均高於去年同期，供給強度高於消費增長。3月份，大陸粗鋼日均產量309萬噸，為歷年同期最高水平。

據中鋼協監測，一季度，大陸鋼材價格指數（CSPI）平均值為117.32點，同比下降13.68%。唐祖君說，今年初以來，儘管鋼材價格逐月有所回升，3月末CSPI為118.54點，比去年末上漲2.88%，但同期進口鐵礦石價格也呈逐月上漲態勢，3月份達到每噸117.70美元，比去年末上漲27.8%。 　　

中鋼協有關負責人表示，下階段，鋼鐵行業將主動適應市場需求變化，努力保持供需平衡，多措並舉推動行業高質量發展。按計畫有序推進產能置換、超低排放等覆蓋全行業的鋼鐵改造工程，嚴格督查違規產能，推進鋼鐵企業超低排放改造。

北京 疫情 庫存

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