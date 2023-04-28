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福州數位峰會 總投資逾386億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

在第六屆數字（數位）中國建設峰會開幕前夕，福州市數位經濟重大項目集中簽約活動26日下午在福州海峽國際會展中心舉行，現場共有25個項目上台簽約，總投資金額達386.65億元（人民幣，下同）。

中新社報導，相較於第五屆數字中國建設峰會，此次簽約項目數增加25%，總投資額增長66.8%，涵蓋元宇宙、半導體、光電信息、新能源、人工智能等未來產業領域。 　　

簽約活動中，福州市馬尾區與上海粵浦科技有限公司簽訂合作協議，擬投資30億元，打造數位化應用場景的新型高端科技產業園。該產業園總占地面積100畝，準備引進40家至50家科技型企業。粵浦科技產業發展集團總裁蕭雲表示，福州將迎來新一輪產業數位化發展，培育出更多專精特新的企業。 　螞蟻科技集團股份有限公司戰略發展部副總裁鄭良西也看好福州數位經濟的發展後勁。鄭良西表示，此次簽約後，螞蟻集團會圍繞著深化互聯網+政務服務、普惠金融、跨境電商以及信用城市、移動支付城市等領域的合作，助力福州市在產業升級、社會治理、民生服務等方面的創新和可持續發展。

在此前五屆數字中國建設峰會上，福州共簽約項目563個，總投資金額達4981.6億元。這些項目的落地，有力促進了福州數位經濟規模從2018年的2800億元，增至2022年的超6100億元，佔GDP比重從36%提高到現在的超過50%。 　　

福州市相關負責人表示，福州市將借「峰」前行，不斷推動簽約項目落地，打響數位福州國際品牌，實施數位經濟領跑行動，為打造數位應用第一城提供新動能。

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