成都工博會 聚焦數位轉型

為期3天的第二屆成都國際工業博覽會（成都工博會）26日在成都啟幕。

中新社報導，據悉，本屆成都工博會沿用「工業引領，賦能產業新發展」主題，展覽規模達6萬平方公尺，匯聚全球參展企業650家，開設工業自動化、機器人、新材料、信息技術（工業互聯網）等七大展區。參展企業中既有日本松下、德國圖爾克等世界知名企業，也有眾多聚焦細分領域的中小型高新技術企業。

據瞭解，企業的數位化、智能化轉型是本屆成都工博會參展企業的關注重點之一。圖爾克（天津）傳感器有限公司（簡稱圖爾克）市場及產品管理副總裁廖淩志表示，新一代信息技術與製造業的深度融合正在引發產業變革，加快企業數位化轉型升級、推動中國企業全面進階物聯網時代成為大勢所趨。

德國倍福自動化有限公司（簡稱倍福）中國西南地區技術主管陳冬表示，機器學習將是未來5至10年工業控制領域突破各類難題的答案。機器學習將傳統生產製造中的個人經驗提煉升級為專家庫，實現對設備、機器的整體管理。它自身具備自我更新、迭代、優化的能力。

東聲（蘇州）智能科技有限公司創始人兼CEO韓旭認為，當前人工智能在生產環節已得到較為普遍的應用，諸如視覺檢測、智慧決策、數據分析等。人工智能有利於提升生產效率、降低生產成本，未來在工業領域的滲透會更深。

成都工博會也搭建了中外企業合作交流的平台。廖淩志稱，圖爾克攜全新自動化產品及解決方案亮相本屆成都工博會，為當地企業的自動化改造和數位化升級提供技術支持，除了豐富多樣的傳感器及系統產品外，還有自動化、數位化、智能化各類解決方案，以更好地服務中國大陸西部市場。

「近幾年倍福與中國西南地區客戶的結合非常緊密，每年實現20%至30%的整體增長。」陳冬說，四川工業門類齊全、實力雄厚，同時太陽能等新興產業加速崛起，提供了廣闊的合作空間，「我們將持續促進本地企業工業自動化技術的迭代升級，相信今後的合作會更加緊密。」