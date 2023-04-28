快訊

今、明各地暖熱如夏 明晚鋒面報到轉雨降溫

侯友宜：中華民國是杯子、台灣是水 杯破水覆

成都工博會 聚焦數位轉型

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

為期3天的第二屆成都國際工業博覽會（成都工博會）26日在成都啟幕。

中新社報導，據悉，本屆成都工博會沿用「工業引領，賦能產業新發展」主題，展覽規模達6萬平方公尺，匯聚全球參展企業650家，開設工業自動化、機器人、新材料、信息技術（工業互聯網）等七大展區。參展企業中既有日本松下、德國圖爾克等世界知名企業，也有眾多聚焦細分領域的中小型高新技術企業。 　　

據瞭解，企業的數位化、智能化轉型是本屆成都工博會參展企業的關注重點之一。圖爾克（天津）傳感器有限公司（簡稱圖爾克）市場及產品管理副總裁廖淩志表示，新一代信息技術與製造業的深度融合正在引發產業變革，加快企業數位化轉型升級、推動中國企業全面進階物聯網時代成為大勢所趨。 　　

德國倍福自動化有限公司（簡稱倍福）中國西南地區技術主管陳冬表示，機器學習將是未來5至10年工業控制領域突破各類難題的答案。機器學習將傳統生產製造中的個人經驗提煉升級為專家庫，實現對設備、機器的整體管理。它自身具備自我更新、迭代、優化的能力。

東聲（蘇州）智能科技有限公司創始人兼CEO韓旭認為，當前人工智能在生產環節已得到較為普遍的應用，諸如視覺檢測、智慧決策、數據分析等。人工智能有利於提升生產效率、降低生產成本，未來在工業領域的滲透會更深。

成都工博會也搭建了中外企業合作交流的平台。廖淩志稱，圖爾克攜全新自動化產品及解決方案亮相本屆成都工博會，為當地企業的自動化改造和數位化升級提供技術支持，除了豐富多樣的傳感器及系統產品外，還有自動化、數位化、智能化各類解決方案，以更好地服務中國大陸西部市場。

「近幾年倍福與中國西南地區客戶的結合非常緊密，每年實現20%至30%的整體增長。」陳冬說，四川工業門類齊全、實力雄厚，同時太陽能等新興產業加速崛起，提供了廣闊的合作空間，「我們將持續促進本地企業工業自動化技術的迭代升級，相信今後的合作會更加緊密。」

機器學習 德國 日本

延伸閱讀

中國首季工業企業利潤降21.4% 3月降幅縮小

大陸前3月工業利潤 降幅收窄至21.4%

ChatGPT醫療應用 開全球首例

因疫情2次延期 成都世大運7/28至8/8舉行

相關新聞

阿根廷進口陸商品 改人民幣結算

繼俄羅斯、伊拉克、巴西、法國石油公司道達爾之後，阿根廷政府宣布將停止使用美元來支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。...

陸跨境交易 人民幣超越美元

中國大陸3月跨境交易中，人民幣占比高達48%，創下歷史新高，並首度超越美元的47%，成為中國大陸在跨境交易中的最重要貨幣...

西部快遞量增速 是全陸增速近2倍

根據中國大陸國家郵政局2023年第二季度例行記者會消息，一季度郵政快遞業區域結構持續優化，西部快遞業務量增速是大陸全國增...

台旅會：歡迎大陸朋友赴台旅遊的信念始終不變

雖然疫後恢復兩岸旅遊團兩岸官方還在較勁，台旅會北京辦事處仍於26日在北京鼎泰豐漁陽店舉辦「台灣地質及海灣旅遊推介會暨北京...

海外創新創業大賽 長春啟動

由中國科學技術協會主辦的2023年海智論壇26日在吉林長春開幕，2023年中國海外人才創新創業大賽同時啟動。

上市保險公司 陸加強財會監管

中國大陸銀保監會26日表示，上市保險公司從今年1月1日起，實施《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》和《企業會計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦