快訊

今、明各地暖熱如夏 明晚鋒面報到轉雨降溫

侯友宜：中華民國是杯子、台灣是水 杯破水覆

日企看好：在陸發展新能源汽車

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
日企負責人提到，日本和中國大陸都是汽車大國，希望攜手引領世界汽車行業發展。圖為位於福建省永安市的某車企生產線。（中新社）
日企負責人提到，日本和中國大陸都是汽車大國，希望攜手引領世界汽車行業發展。圖為位於福建省永安市的某車企生產線。（中新社）

日本和中國，都是汽車大國，希望兩國攜手引領世界汽車行業發展，造福全球車主。」在位於福建省漳州市龍文區的漳州矢崎汽車配件有限公司，身為這家日企總經理的小溝健一郎來到中國大陸工作已近半年，始終關注著日中汽車產業的合作與發展。

中新社報導，作為一家汽車配件生產公司，漳州矢崎汽車配件有限公司2009年進駐龍文區，專業生產汽車用線束，擁有公司員工2000多人。

「如果把汽車比喻成人，那麼汽車用線束就是人全身密密麻麻的血管和神經，負責供電和傳輸指令，很重要。」小溝健一郎解釋道。 　漳州矢崎汽車配件有限公司的母公司為日本的矢崎總業株式會社，在中國大陸擁有十幾家分公司。去年11月，小溝健一郎被派到漳州，一上任就遇上新冠疫情。他說，員工感染新冠，公司急購抗原試劑供員工檢測，「是龍文區政府牽線搭橋，破解了燃眉之急」。 　　

對於疫情下當地政府支持企業發展的各種政策優惠，小溝健一郎更是感觸尤深。他表示，當地政府貼心服務及良好營商環境讓他倍感溫暖，當地四通八達的路網和宜居宜業的生態環境，也讓他對中國大陸經濟社會發展面貌有了新的認識。 　　

「只有汽車消費火爆，我們汽車配件公司的訂單才會多。」小溝健一郎深知公司高度依賴中國大陸汽車銷售行情，因此格外關注大陸經濟發展動態。他認為，疫情防控政策優化調整後大陸快速恢復活力，「我對中國很有信心，因為中國人口多，紅利大，需求多，市場潛力和爆發力強勁。」

伴隨著大陸碳達峰碳中和目標的提出和能源結構調整的持續推進，小溝健一郎尤為關切大陸新能源汽車的發展。他告訴記者，公司生產的汽車用線束60%供應大陸，餘下出口日本等地，總量中有40%線束供給新能源汽車使用。

「近幾年公司新能源汽車配件訂單逐年提升，增速較快。」在小溝健一郎看來，大陸消費者對新能源車接受度高，民眾購車趨向逐漸從汽油車轉向新能源車，這和政府下大力氣扶持新能源汽車關係密切。

他表示，新能源汽車關鍵技術在於電池性能，期待日中兩國在提高新能源電池性能、電力控制技術等方面強強合作，造福世界。

疫情 日本

延伸閱讀

比亞迪首季獲利年增4.1倍 今年銷量目標衝刺300萬輛

南僑法說布局效益發酵 看好今年營運表現

Canalys：Q1蘋果與安卓手機大陸出貨量雙雙衰退

陸企華勤在台挖人才接華碩、宏碁、HP筆電訂單 2負責人被起訴

相關新聞

阿根廷進口陸商品 改人民幣結算

繼俄羅斯、伊拉克、巴西、法國石油公司道達爾之後，阿根廷政府宣布將停止使用美元來支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。...

陸跨境交易 人民幣超越美元

中國大陸3月跨境交易中，人民幣占比高達48%，創下歷史新高，並首度超越美元的47%，成為中國大陸在跨境交易中的最重要貨幣...

西部快遞量增速 是全陸增速近2倍

根據中國大陸國家郵政局2023年第二季度例行記者會消息，一季度郵政快遞業區域結構持續優化，西部快遞業務量增速是大陸全國增...

台旅會：歡迎大陸朋友赴台旅遊的信念始終不變

雖然疫後恢復兩岸旅遊團兩岸官方還在較勁，台旅會北京辦事處仍於26日在北京鼎泰豐漁陽店舉辦「台灣地質及海灣旅遊推介會暨北京...

海外創新創業大賽 長春啟動

由中國科學技術協會主辦的2023年海智論壇26日在吉林長春開幕，2023年中國海外人才創新創業大賽同時啟動。

上市保險公司 陸加強財會監管

中國大陸銀保監會26日表示，上市保險公司從今年1月1日起，實施《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》和《企業會計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦