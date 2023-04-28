日企看好：在陸發展新能源汽車

「日本和中國，都是汽車大國，希望兩國攜手引領世界汽車行業發展，造福全球車主。」在位於福建省漳州市龍文區的漳州矢崎汽車配件有限公司，身為這家日企總經理的小溝健一郎來到中國大陸工作已近半年，始終關注著日中汽車產業的合作與發展。

中新社報導，作為一家汽車配件生產公司，漳州矢崎汽車配件有限公司2009年進駐龍文區，專業生產汽車用線束，擁有公司員工2000多人。

「如果把汽車比喻成人，那麼汽車用線束就是人全身密密麻麻的血管和神經，負責供電和傳輸指令，很重要。」小溝健一郎解釋道。 漳州矢崎汽車配件有限公司的母公司為日本的矢崎總業株式會社，在中國大陸擁有十幾家分公司。去年11月，小溝健一郎被派到漳州，一上任就遇上新冠疫情。他說，員工感染新冠，公司急購抗原試劑供員工檢測，「是龍文區政府牽線搭橋，破解了燃眉之急」。

對於疫情下當地政府支持企業發展的各種政策優惠，小溝健一郎更是感觸尤深。他表示，當地政府貼心服務及良好營商環境讓他倍感溫暖，當地四通八達的路網和宜居宜業的生態環境，也讓他對中國大陸經濟社會發展面貌有了新的認識。

「只有汽車消費火爆，我們汽車配件公司的訂單才會多。」小溝健一郎深知公司高度依賴中國大陸汽車銷售行情，因此格外關注大陸經濟發展動態。他認為，疫情防控政策優化調整後大陸快速恢復活力，「我對中國很有信心，因為中國人口多，紅利大，需求多，市場潛力和爆發力強勁。」

伴隨著大陸碳達峰碳中和目標的提出和能源結構調整的持續推進，小溝健一郎尤為關切大陸新能源汽車的發展。他告訴記者，公司生產的汽車用線束60%供應大陸，餘下出口日本等地，總量中有40%線束供給新能源汽車使用。

「近幾年公司新能源汽車配件訂單逐年提升，增速較快。」在小溝健一郎看來，大陸消費者對新能源車接受度高，民眾購車趨向逐漸從汽油車轉向新能源車，這和政府下大力氣扶持新能源汽車關係密切。

他表示，新能源汽車關鍵技術在於電池性能，期待日中兩國在提高新能源電池性能、電力控制技術等方面強強合作，造福世界。