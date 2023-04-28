大陸首家 飛機全生命周期服務中心成立

根據空中客車（空巴）公司消息，26日，空客公司與TARMAC Aerosave公司以及成都市政府合作，成立中國大陸首家飛機全生命周期服務中心合資公司。該服務中心將面向各種機型，提供飛機從停放、存儲到維修、升級、改裝、拆解和回收的一站式服務。

中新社報導，2022年1月，各方簽署諒解備忘錄，宣布空中客車飛機全生命周期服務中心項目正式落地成都。該服務中心占地面積71.7萬平方公尺，規劃建設停放125架飛機，計劃於今年底左右投入運營。

空中客車客戶服務高級副總裁克里斯蒂娜·阿吉拉爾（Cristina Aguilar）表示，位於成都的服務中心完全契合空客在整個飛機生命周期的過程中承擔環境責任的戰略。飛機存儲、升級和拆解都一站式進行。空中客車飛機全生命周期服務中心的成立，標誌著空客在中國大陸的業務範圍已貫穿整個航空產業鏈，從部件生產到飛機總裝與交付，從機隊運行到拆解和高價值零部件的循環利用，實現了全行業生命周期的閉環發展。

據悉，TARMAC Aerosave公司將為項目貢獻15年來以環保方式拆解飛機的專業技術能力。同樣位於該項目中心的空客子公司歐航航材（Satair）將負責收購老齡飛機，交易和分銷拆解後的二手可用件，覆蓋整個生命周期的服務範圍。75%的存儲飛機將進入第二個生命周期，其餘飛機將採用TARMAC Aerosave公司獨特的技術進行拆解，可實現飛機重量90%以上的回收利用，遠超行業標準。