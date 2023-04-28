上市保險公司 陸加強財會監管

中國大陸銀保監會26日表示，上市保險公司從今年1月1日起，實施《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》和《企業會計準則第25號一一保險合同》兩個新準則。主要是在境內外同時上市和在境外上市的保險公司實施，共有10家。非上市保險公司自2026年1月1日起實施。

中新社報導，據介紹，新金融工具會計準則與原準則相比，主要變化包括兩方面：一是金融資產分類由四分類改為三分類，分別是以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。二是金融資產減值計提由已發生損失法改為預期信用損失法，要求基於歷史損失信息、當前信息和未來預測信息，對預期信用風險損失進行估計，並計提減值準備。

新保險合同準則與原準則相比，主要變化包括三方面：一是原準則下保費收款一次性全額確認為收入，新準則下保費收款在整個保險期間逐期確認收入，並剔除其中的現金價值成分。二是原準則下負債評估的折現率使用750天移動平均國債收益率曲線，收益率曲線變動影響計入當期損益。新準則使用即期國債收益率曲線作為折現率，收益率曲線變動影響計入所有者權益。三是新準則按照利潤來源，區分承保業績和投資回報業績分別列示。

銀保監會有關部門負責人表示，經過認真準備，上市保險公司具備了實施兩個新準則的條件。

該負責人表示，從2023年一季度情況看，實施兩個新準則後，保險公司資產負債表基本保持穩定，資產、負債、所有者權益變化不大；從利潤表看，實施兩個新準則對保險公司營業收入影響相對較大，利潤總體實現正增長。

上述負責人表示，兩個新準則對保險公司內部管理、財務會計、業績考核等提出了新要求，有利於保險業穩健運行，回歸保險保障本源，實現高質量發展。