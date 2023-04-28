海外創新創業大賽 長春啟動

由中國科學技術協會主辦的2023年海智論壇26日在吉林長春開幕，2023年中國海外人才創新創業大賽同時啟動。

中新社報導，此次大賽的主題是「共享發展，共創未來」，分為生命健康、數字（數位）經濟、綠色低碳、先進製造、未來產業五大賽道。

大賽實行10個海外賽區加1個中國賽區。據介紹，10個海外賽區涵蓋亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等地，面向全球英才徵集遴選創業項目；中國大陸境內創投機構、科研機構、中介服務機構所推薦的海外科技人才在華創新創業項目，在中國賽區評比。

大賽將舉辦1場總決賽和若干場海外創新創業項目中國行活動。屆時，海外創新創業項目將被帶到中國大陸創新熱點城市，開展項目路演、洽談對接。

中國國際科技交流中心主任蘇小軍介紹，以大賽為載體，旨在構建推進中國式現代化與全球發展雙向互促的開放合作新紐帶，開闢合作發展新空間。

蘇小軍介紹，中國科學技術協會還將以需求為導向，精選優質創新創業項目，對接創投機構、產業園區和研發機構，打通創業孵化的全過程服務鏈，構建服務海外人才來華創新創業的有效服務機制。