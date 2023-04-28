滬港合作20年 港企黃浦開新局

「滬港合作二十載 創智黃浦開新局」啟動儀式暨香港企業家走進黃浦活動26日在上海黃浦舉行，有關項目正式啟動。

中新社報導，當日，香港企業家一行實地考察黃浦重點項目地塊，參訪普華永道中心、黃浦科創集團——「黃浦匯」集成企業服務中心及滬港合作數字生態交流中心。

今年是滬港合作機制建立20周年。作為上海中心城區，黃浦以獨特的區位優勢吸引了一大批附加值高、競爭力強、高端服務業集聚的港資企業和項目，歷來是港資開發商聚集地，是眾多知名港企落戶地，也是滬港交流交往的前沿陣地。

「香港和黃浦共同成長、共創繁榮反映了滬港之間悠久深遠的合作歷史。」香港特區政府駐滬辦主任蔡亮表示，上海是長三角城市群的引領城市，香港是粵港澳大灣區的核心城市，滬港合作機制是重要橋梁，推動彼此的合作發展。在新環境和新機遇下，合作是彼此促進發展的關鍵所在。

據上海市黃浦海外聯誼會（黃浦海聯會）副會長、黃浦海聯會香港聯會會長梁桂泉介紹，滬港合作二十載 創智黃浦開新局項目的重點，一是合作，二是數位，三是青年。過去20年，香港企業和各行各業專業人才緊抱時代機遇，積極參與上海經濟發展。時至今日，上海和香港已是滬中有港、港中有滬。

梁桂泉說，今年將在黃浦舉辦滬港合作20周年主題展覽及論壇，滬港合作數字生態交流高峰會，推動滬港合作更融合、更多元、更雙贏。此外，滬港兩座城市給予青年開闊廣博的國際視野，多元交融的文化背景，為青年提供更多機會。

為促進港企在黃浦投資興業和大陸融合發展，不久前，黃浦香港聯誼會正式成立。黃浦香港聯誼會會長林奕權表示，在港社團將發揮應有的作用，為有意願來到黃浦的香港企業家打開綠色通道，以社團之力凝聚發展之力。

上海香港聯會會長陳浩華說，上海香港聯會將通過搭建平台，組織不同類型活動，更好地服務香港同胞，維繫滬港情誼，促進滬港共榮發展，進一步探討滬港兩地、香港與黃浦的合作空間，做好滬港青年發展工作。

「黃浦區位優勢明顯、經濟密度領先、文化名片亮眼、開放水平較高、生活環境宜居，這對港企、港商來說是極大的吸引力，也不斷激勵我們要為港企扎根黃浦打開快速通道，優化營商環境，強化政策供給。」上海市黃浦海聯會會長盧正表示，未來，黃浦將聚焦優質供給，協調聯動，精細服務，全力優服務，為港企打造放心、安心、舒心營商環境。