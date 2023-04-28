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西部快遞量增速 是全陸增速近2倍

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
一季度中國大陸西部快遞業務量增速快。圖為工作人員在寧夏銀川順豐運轉中心內忙碌。（中新社）
一季度中國大陸西部快遞業務量增速快。圖為工作人員在寧夏銀川順豐運轉中心內忙碌。（中新社）

根據中國大陸國家郵政局2023年第二季度例行記者會消息，一季度郵政快遞業區域結構持續優化，西部快遞業務量增速是大陸全國增速近2倍，成為增長的亮點。

中新社報導，大陸國家郵政局發言人、政策法規司司長曾軍山介紹，與去年同期相比，一季度郵政快遞業區域結構持續優化，中部和西部地區快遞業務量占大陸全國的比重分別提升1個百分點和0.6個百分點。西部快遞業務量增速是大陸全國增速近2倍，成為增長的亮點。 　　

省分之間，主要省分充分發揮穩定器作用。一季度，廣東和浙江兩省占大陸全國快遞業務量的比重分別為27.1%和19.6%；中部地區湖南以34%的增速在中部領跑，中部所有省分增速均高於大陸全國平均增速；西部地區陝西以52.4%的增速領跑，新疆、貴州、廣西、甘肅和重慶等省分增速超過20%。 　　

曾軍山說，城市間均衡性持續改善。非省會城市占比持續提升。一季度，非省會城市快遞業務量同比增長13.4%，占大陸全國的比重上升至66%，同比上升1.4個百分點。 　　

另外，長江中游城市群增長較快。一季度，長三角、珠三角、京津冀、長江中游和成渝等五大城市群快遞業務量增速分別為6.0%、4.7%、10.6%、19%和11.2%，長江中游城市群增速居首，超過大陸全國快遞業務量增速8個百分點，占比較上年同期提高1.86個百分點。

廣東 新疆

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