三安光電首季獲利大減五成 LED產業亮警訊

LED產業亮警訊，中國大陸LED龍頭三安光電27日晚間公布首季財報顯示，淨利潤人民幣2.14億元，年減高達50%。

三安光電27日晚間也同步公布2022年全年財報顯示，去年營收人民幣132.22億元，年增5.17%；淨利潤為6.85億元，年降47.83%。

2023年第1季，三安光電營收和淨利潤均出現下滑，首季營收人民幣29.08億元，年減6.42%；淨利潤人民幣2.14億元，年減50.22%。值得關注的是，三安光電若扣除業外收益的話，其本業是虧損人民幣1.81億元。

對於2023年首季業績下滑，三安光電在季報中稱，主因消費需求恢復緩慢，公司LED、射頻前端業務恢復較慢，開工率不足，成本上升，利潤空間較小；電力電子和光技術業務持續推進，收入和利潤持續改善，報告期內對業績的影響有限，致公司淨利潤大幅下降。

三安光電在2022年年報中指出，去年受經濟、國際形勢等因素的影響，下游消費電子市場需求低迷，公司LED外延晶片業務營收年降18.46%，毛利率年降1.27個百分點，其中傳統LED外延晶片銷售收入較前年同期下降28.42%，毛利率年降3.53個百分點。