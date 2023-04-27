快訊

錢難賺…跑外送遇「這3事」他超感激 釣出同行淚喊：感同身受

這誰啊？櫻花妹「整容級化妝」差很大 網友不忍了「狠打臉」被讚爆

出軌的金鐘男主持人就是他 葛斯齊：比汪小菲還誇張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三安光電首季獲利大減五成 LED產業亮警訊

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
三安光電首季財報獲利衰退五成。（網路照片）
三安光電首季財報獲利衰退五成。（網路照片）

LED產業亮警訊，中國大陸LED龍頭三安光電27日晚間公布首季財報顯示，淨利潤人民幣2.14億元，年減高達50%。

三安光電27日晚間也同步公布2022年全年財報顯示，去年營收人民幣132.22億元，年增5.17%；淨利潤為6.85億元，年降47.83%。

2023年第1季，三安光電營收和淨利潤均出現下滑，首季營收人民幣29.08億元，年減6.42%；淨利潤人民幣2.14億元，年減50.22%。值得關注的是，三安光電若扣除業外收益的話，其本業是虧損人民幣1.81億元。

對於2023年首季業績下滑，三安光電在季報中稱，主因消費需求恢復緩慢，公司LED、射頻前端業務恢復較慢，開工率不足，成本上升，利潤空間較小；電力電子和光技術業務持續推進，收入和利潤持續改善，報告期內對業績的影響有限，致公司淨利潤大幅下降。

三安光電在2022年年報中指出，去年受經濟、國際形勢等因素的影響，下游消費電子市場需求低迷，公司LED外延晶片業務營收年降18.46%，毛利率年降1.27個百分點，其中傳統LED外延晶片銷售收入較前年同期下降28.42%，毛利率年降3.53個百分點。

延伸閱讀

長科董座黃嘉能：營運已走出谷底 聚焦Mini LED、車用電源管理

曾是全台最大省電燈泡廠！退休董座打造彰化網美景點 背後有洋蔥

台積電推新軟體 加速車用IC業者2025年採用3奈米製程

美半導體協會來台密會台積

相關新聞

Canalys：Q1蘋果與安卓手機大陸出貨量雙雙衰退

研究機構Canalys發布最新報告指出，受到清零政策解除後消費者仍繼續勒緊褲腰帶影響，蘋果和競爭對手安卓今年第一季在大陸...

比亞迪首季獲利年增4.1倍 今年銷量目標衝刺300萬輛

大陸新能源汽車「一哥」比亞迪股份27日在港交所公告2023年第1季財報，首季營收人民幣1,202億元，年增79.83％；...

台旅會：歡迎大陸朋友赴台旅遊的信念始終不變

雖然疫後恢復兩岸旅遊團兩岸官方還在較勁，台旅會北京辦事處仍於26日在北京鼎泰豐漁陽店舉辦「台灣地質及海灣旅遊推介會暨北京...

三安光電首季獲利大減五成 LED產業亮警訊

LED產業亮警訊，中國大陸LED龍頭三安光電27日晚間公布首季財報顯示，淨利潤人民幣2.14億元，年減高達50%。

大潤發大陸首家會員店 江蘇揚州28日開幕

江蘇揚州的一家歐尚超市，日前更換招牌為大潤發會員店，經過一番改造後，28日將以大潤發M會員店的面貌亮相，而這也是大潤發第...

陸第1季新設民營企業203.9萬戶 年增10.7％

最新數據顯示，大陸第1季新設民營企業203.9萬戶，按年增長10.7％。 其中，受疫情衝擊的住宿和餐飲業、租賃和商務服務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦