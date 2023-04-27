大潤發大陸首家會員店 江蘇揚州28日開幕

江蘇揚州的一家歐尚超市，日前更換招牌為大潤發會員店，經過一番改造後，28日將以大潤發M會員店的面貌亮相，而這也是大潤發第一家會員店，想要進來買東西就要先付費辦會員卡。

這意味著原本已經競爭非常激烈的會員店市場又殺入了一員猛將。然而，面對山姆、COSTCO、盒馬和家樂福等已經搶佔會員店先機的競爭者，大潤發M會員店能否殺出一條血路，受到外界關注。

第一財經報導，大潤發M會員店占地面積3.5萬平方米，樓層比較高，符合倉儲式賣場的特點，除了生鮮食品等熱銷品類，該店內有大量的生活類、家電類甚至汽車等商品。

大潤發M會員商店商品負責人佘咸平透露，目前會員店的品項在3,000項左右，有10%以上的自有品牌商品，並且有大量定製化的獨家商品，具有價格優勢。

談及為何進入會員店業態以及店面選址和發展時，高鑫零售M會員商店事業部總經理袁彬表示，會員店是非常有前景的業態，而揚州是大潤發深耕20多年的市場，客戶群比較穩定和成熟，加上物業條件符合等，故而選擇在揚州率先開設第一家會員店。

高鑫零售執行董事兼首席執行官林小海表示，目前還沒有具體的會員店未來開店數量可以透露，但如果第一家會員店營運成功的話，接下來打算在長三角進行會員店業態的拓展。三年內對於會員店沒有獲利要求，這是需要投入的一個過程，不會操之過急，初期是看會員數量和續卡率。

根據現場採訪和觀察，第一財經記者發現大潤發M會員店的商品覆蓋比較完整，且具有一定比率的獨家定製化商品。但在一些熱銷重點品類方面與山姆、COSTCO和盒馬會員店等大同小異。