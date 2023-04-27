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比亞迪首季獲利年增4.1倍 今年銷量目標衝刺300萬輛

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸新能源汽車「一哥」比亞迪首季獲利人民幣41.3億元，年增410.89％。圖／新華網
大陸新能源汽車「一哥」比亞迪首季獲利人民幣41.3億元，年增410.89％。圖／新華網

大陸新能源汽車「一哥」比亞迪股份27日在港交所公告2023年第1季財報，首季營收人民幣1,202億元，年增79.83％；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣41.3億元（約新台幣183億元），年增410.89％；基本每股收益人民幣1.42元。

比亞迪此前公布數據顯示，3月新能源汽車銷量年增97.4％至20.71萬輛，首季銷量累增92.8％至55.21萬輛。比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛在2023上海車展接受採訪時表示，該集團今年鎖定銷量目標為300萬輛。以去年總銷量186.9萬輛來計，今年目標銷量將按年升60％。

事實上，於今年初有報導指稱，比亞迪董事長王傳福提出今年銷量目標為400萬輛。惟其後官方回應指，受疫情影響，市場、消費需求及供應鏈體系等存在很多不確定性，因此難以判斷今年銷售目標；比亞迪會根據市況及變化，充分發揮企業自身優勢，靈活制定各項計劃，以滿足廣大消費者的需求。

比亞迪今年首季獲利表現不差，但與去年第4季營收人民幣1,563.73億元、歸母淨利人民幣73.11億元相比，今年首季營收及歸母淨利分別季減23%、43.5％。分析指出，今年第1季大陸電動車行業競爭加劇，比亞迪銷量提升被動承壓，尤其中高端車型價格帶上探受阻。

長城證券研報指出，比亞迪3月新能源汽車銷量按年升97.4%至20.71萬輛，按月增長 6.93%，皆低於2 月相關指標（年增119.36％、月增27.96％）。一方面是由於該公司作為行業頭部企業，現已逐步穩定在月銷過20 萬輛階段，月度前期比較基數較高；一方面是由於今年以來，行業競爭環境仍不容樂觀，呈加劇態勢。

特斯拉、問界、小鵬等新興車企透過降價促銷等手段搶占市場空間之後，傳統車企如上汽、一汽等也加入戰局，令比亞迪經營承壓。新能源汽車作為非必選消費品和家庭大額支出，在2022 年年底大陸國家財政補貼退出後，各地雖紛紛出台地方性補貼政策，但實際效果仍須觀察。

比亞迪中高端車型價格帶上探受阻，不過該公司靈活調整戰術。根據乘聯會公布的3 月新能源車市場數據，比亞迪當月零售銷量市占率35.3％，遙遙領先市場排名第二位的特斯拉中國（14.0％）。但從細分車型銷量結構分析， 王朝網秦家族（價格區間人民幣9.98~14.58 萬元起）和元家族（價格區間人民幣13.98~16.78 萬元）3 月銷量分別為4.09 萬輛、4.04 萬輛，位居前二。而價格區間在人民幣20萬以上，高配約人民幣30萬的漢家族（價格區間人民幣21.98~33.18 萬元起）、唐家族（人民幣20.98~34.28 萬元）在3 月的銷量均為1 萬出頭。

為此，比亞迪近期推出漢EV 冠軍版和唐DM-i 冠軍版等主打性價比的新車型，在原有價格帶區間對現有車型進行增配升級，以期吸引更多消費者的選擇。

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