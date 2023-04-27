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全球六成活豬在中國 仍進口那麼多豬肉？香港進口量排第8

香港01／ 撰文： 林奧莉
（示意圖／Ingimage）
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美國農業部早前發表世界畜禽市場與貿易報告，預計2023年全球只有雞肉貿易錄得利潤增長，牛肉維持不變，豬肉持續下跌。報告亦指出，現在全球近六成豬隻位於中國，其次是歐盟和美國。雖然中國活豬數量全球最多，但豬肉進口量同樣稱冠，截至今年4月，中國共進口210萬公噸豬肉，而香港的豬肉進口量則排全球第8。

（圖／擷取自香港01）
（圖／擷取自香港01）

報告指出，去年雞肉及牛肉貿易盈利均有增加，豬肉下跌，預計2023年只有雞肉增加盈利，牛肉大致不變，豬肉則持續下跌，料跌3%至1057.7萬公噸。

現在全球豬肉出口主要來自歐盟和美國，截至今年4月，巴西、加拿大、美國等地的豬肉出口量均已達去年全年水準，而歐盟出口量約為375萬公噸，達去年全年出口量約九成。

（圖／擷取自香港01）
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進口豬肉最多的國家是中國，截至今年4月，中國共進口210萬公噸豬肉，其次是日本、墨西哥、英國等地，香港的進口豬隻則達33萬公噸，排全球第8。

（圖／擷取自香港01）
（圖／擷取自香港01）

比較全球豬隻分佈，現在全球豬隻主要位於中國，達45，256萬公噸，佔總豬只近六成，隨後是歐盟、美國、巴西等地。

（圖／擷取自香港01）
（圖／擷取自香港01）

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

豬肉 美國

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