全球六成活豬在中國 仍進口那麼多豬肉？香港進口量排第8

（圖／擷取自香港01）

報告指出，去年雞肉及牛肉貿易盈利均有增加，豬肉下跌，預計2023年只有雞肉增加盈利，牛肉大致不變，豬肉則持續下跌，料跌3%至1057.7萬公噸。

現在全球豬肉出口主要來自歐盟和美國，截至今年4月，巴西、加拿大、美國等地的豬肉出口量均已達去年全年水準，而歐盟出口量約為375萬公噸，達去年全年出口量約九成。

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進口豬肉最多的國家是中國，截至今年4月，中國共進口210萬公噸豬肉，其次是日本、墨西哥、英國等地，香港的進口豬隻則達33萬公噸，排全球第8。

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比較全球豬隻分佈，現在全球豬隻主要位於中國，達45，256萬公噸，佔總豬只近六成，隨後是歐盟、美國、巴西等地。

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