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大陸跨境交易 人民幣使用占比3月首超美元

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸跨境交易，人民幣使用占比3月首超美元。聯合報系資料照
大陸跨境交易，人民幣使用占比3月首超美元。聯合報系資料照

今年3月，人民幣在大陸跨境交易中的使用首次超過美元，這是大陸減少對美元依賴過程中跨過的另一個里程碑。

彭博分析大陸國家外匯管理局數據結果顯示，今年3月，人民幣佔大陸跨境收支的比重為48%，飆上歷史新高，遠高於2010年接近零的水準。相較下，美元的比率從83%降至47%。

但環球銀行金融電信協會（SWIFT）的數據顯示，3 月人民幣佔國際支付的比重為2.3%，幾乎沒有變動。

彭博行業研究首席亞洲外匯和利率策略師趙志軒在一份簡報中指出，人民幣使用的增加是大陸開放資本帳的自然結果，流入大陸與流出香港的債券正在增加。

香港星展銀行經濟師梁兆基則指出，隨著其他國家尋求一種替代性支付貨幣以分散風險，再加上美國聯準會信譽也不如以前那麼好，人民幣的國際化進程正在加速，但距離挑戰美元的主導地位還有很長的路要走。

大陸國家外匯管理局新聞發言人王春英日前表示，人民幣在跨境使用中的比率不斷上升，有助於降低在跨境交易貨幣錯配風險。大陸國務院本周二發布外貿穩規模、優結構的意見，也要求要進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模。

人民幣 外匯 香港

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