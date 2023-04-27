台旅會：歡迎大陸朋友赴台旅遊的信念始終不變

雖然疫後恢復兩岸旅遊團兩岸官方還在較勁，台旅會北京辦事處仍於26日在北京鼎泰豐漁陽店舉辦「台灣地質及海灣旅遊推介會暨北京辦事處成立13周年慶」活動，邀請眾多單位及旅遊達人共同參與及熱鬧慶祝。大陸旅遊達人稱，期望兩岸自由行儘快開放。

台旅會北京辦事處在活動中邀請大陸旅遊網紅達人「念小遺」，對台灣的地質及海灣旅遊進行遊程經驗分享。「念小遺」在2015年至2019年曾四次來台旅行，並著有《台灣．竟是這樣美好》四部曲，她說每一次台灣之行都是一次美好的回憶。

「念小遺」分享時稱，作為一名全職的網紅達人不用嘴說，不用想像，只用腳步丈量、眼睛記錄，這樣才是真正的認識這個「世界」。同時也期望兩岸自由行儘快開放，準備好自己的第五次寶島台灣行，一定要再次深度品鑒「寶島台灣」的美。

當天活動還邀請琵琶演奏家高傲霜團隊，現場演奏《綠島小夜曲》、《滿山春色》、《六月茉莉》等經典台灣曲目，讓與會人員透過優美樂曲，感受寶島台灣的真善美。

演奏結束後，慶祝13周年的「處慶蛋糕」在優美的琵琶聲和古箏琴聲中緩緩出現大家面前，祝賀台旅會北京辦事處「13歲生日快樂」的歡呼聲和掌聲不斷，活動進入最高潮時刻。

台旅會北京辦事處主任李嘉斌則在活動中轉達台旅會張錫聰會長的歡迎慰問之意，並表示台旅會北京辦事處成立到現在已經經過了13個年頭，一步一腳印，且走且珍惜。13年台旅會北京辦事處努力做好自己的工作，把最美的台灣介紹給大陸朋友，很感謝大陸組團社和台商、媒體朋友多年來的支持，讓更多大陸朋友看見台灣。

李嘉斌表示，經過三年的疫情讓很多大陸朋友都迫不及待想到台灣旅遊，品嚐台灣的美食，體驗寶島的美麗風情。這幾年台灣更加完善旅遊接待服務和資源，相信台灣疫後會更加美麗，台灣始終歡迎大陸朋友赴台旅遊的信念始終不變，也希望透過旅遊增進兩岸人民交流。