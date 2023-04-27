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力壓五菱 比亞迪純電小車海鷗新台幣32萬元起跳

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
比亞迪海洋網全新車型海鷗正式上市，共推出3款小型車，售價人民幣7.38到8.98萬元。（取自比亞迪官網）
比亞迪海洋網全新車型海鷗正式上市，共推出3款小型車，售價人民幣7.38到8.98萬元。（取自比亞迪官網）

比亞迪海洋網全新車型海鷗正式上市，共推出3款小型車，售價人民幣7.38到8.98萬元（約合新台幣32.5萬到40萬元）。

海鷗的問世，填補比亞迪產品在人民幣10萬元以下市場的空白，至此比亞迪產品線覆蓋從人民幣幾萬元至上百萬，競爭對手直指五菱繽果、長安奔奔EV、奇瑞小螞蟻、零跑T03等車型。

據新京報報導，比亞迪汽車海洋網銷售事業部總經理張卓表示，海鷗車型提供305km和405km兩種續航里程，分別配備30kW及40 kW的快充，可在30分鐘內從30%充電至80%。

快科技報導，新車基於e平台3.0技術打造，與目前市場上主流的A0級（小型車，1.0升到1.3升）車型不同，新車採用更為硬朗的設計，整體造型稜角分明，前臉主體部分為封閉式設計，下方則是梯形的進氣口，兩大燈造型相當犀利，長寬高為3780/1715/1540mm，軸距為2500mm，得益於純電平台，四輪四角，內部空間相當不俗。

雖然是入門小型電動車，但海鷗全系標配4安全氣囊、ESP電子穩定系統，該車還支持手機App、藍牙鑰匙、NFC車鑰匙解鎖，外後視鏡加熱等，高配還會增加前排側氣囊，讓小型電動車也能擁有較好的安全性。

部分版本還會提供高階的智能駕駛輔助系統，包含自適應巡航、主動緊急制動、交通標誌識別以及車道偏離預警等功能，提升駕車安全性。

動力方面，海鷗將搭載一款永磁同步驅動電機，最大功率55kW，峰值扭矩135N·m，裝配比亞迪刀片電池，支持快充，電池容量為30.08kWh和38.88kWh，對應的續航里程分別為305km和405km，可滿足日常城市代步使用。

大陸乘聯會統計數據顯示，2022年，微型車市場累計零售銷量為107.8萬輛，因這類車型擁有不俗的性價比和獨特的市場定位，成為了不少年輕人的第一輛車。

在純電市場裡，消費者對於小型電動車的興趣開始高於SUV，畢竟不用投入太多錢，就能感受到電動車的駕駛感。

海鷗 人民幣 鑰匙

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