穩就業 陸國務院：支持國企等「體制內」擴大招聘

大陸官方為穩就業再出招。大陸國務院辦公廳26日公布最新穩就業政策，支持國有企業、機關事業單位等受高校畢業生青睞的「體制內」單位，進一步挖掘崗位潛力。

根據大陸國家統計局最新數據，今年3月，全大陸16到24歲的青年失業率19.6%，比上月上升了1.5個百分點。反觀25到59歲失業率則為4.3%，比上個月回落0.5個百分點，足見青年就業情況之困難。

第一財經日報報導，首都經濟貿易大學中國新就業形態研究中心主任張成剛表示，大陸官方採取一系列措施穩定企業的信心，確立小微企業和個體工商戶所得稅優惠，並採取階段性降低失業保險、工傷保險費率方式增強企業活力。

大陸國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍指出，青年失業率處於較高水準，主要原因有幾點：一是2023屆大學畢業生開始進入勞動力市場求職，二是高學歷（大專及以上）青年比重升高。隨著高學歷青年逐步找到工作，失業率會隨之回落。

大陸國務院辦公廳26日公布「關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知」，提出十幾條措施，例如增強對吸納就業能力強的行業企業擴崗政策支持、支持金融機構開展穩崗擴崗服務和貸款業務、發揮創業帶動就業倍增效應、支持國有企業擴大招聘規模、穩定機關事業單位崗位規模、實施 2023 年百萬就業見習崗位募集計畫。

在百萬就業見習崗位募集計畫方面，國務院指示要廣泛動員各類企事業單位、社會組織等，募集不少於100萬個青年見習崗位，對吸納就業見習人員的單位給予見習補貼，用於支付見習人員基本生活費、辦理人身意外傷害保險，以及見習人員指導管理費用。