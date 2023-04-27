陸工程院士：雲計算有3瓶頸

中國工程院院士鄭緯民25日在談及大陸雲計算產業時表示，大陸雲計算市場處於爆發式增長階段，但在核心技術、生態構建、行業應用等方面還存在突出問題。

中新社報導，在25日於蘇州舉行的2023移動雲大會上，鄭緯民說，當前，大陸雲計算市場仍處於爆發式增長階段，出現了一批包括移動雲在內的雲計算大公司，取得很大進步。然而，在核心技術、生態構建、行業應用等方面仍然存在突出問題，將影響雲計算產業持續健康發展。

鄭緯民表示，從核心技術的角度來看，雲計算的硬體技術自主可控性仍是薄弱環節。目前，大陸雲計算領域的自主可控取得了一定進展，但在服務器硬體和網路硬體方面仍存在較為嚴重的技術缺口，是影響大陸雲計算產業持續健康發展的核心問題。

從生態構建角度來看，雲計算的互操作性成為影響構建統一生態和發展創新的瓶頸。雲計算的互操作性不足以及由此導致的「供應商鎖定」問題，是全球性問題。雲計算互操作性不足會造成人們在不同雲計算供應商之間實現應用程序的遷移時，需要付出巨大的努力和投入。

從行業應用的角度來看，公有雲上的行業應用類型單一是突出問題。其主要原因有三方面：一是雲計算需求量很大的大型國有企業自建私有雲；二是大陸企業數位化水平比較低，數位化轉型任重道遠；三是當前大陸公有雲上缺少由公共數據以及數據服務牽引的行業應用。 鄭緯民建議，加大信創工程的支持力度，為自主可控雲技術提供市場空間；持續發展雲計算互操作技術，推動雲際互操作接口標準化；持續激勵企業數位化轉型，激勵國有企業使用公有雲，豐富公有雲行業應用類型。