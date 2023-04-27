兩岸金龍湖峰會 數位經濟找商機

第4屆徐台兩岸金龍湖峰會25日在徐州舉行，在大陸官方政策主推下，「數位經濟」成了會場上一個關鍵字，而台商如何參與大陸的數位經濟當中，不同領域的青年台商有不同心思。從事硬體的台商會認為，台灣可以發揮外貿優勢幫助大陸出海；而從事軟體的台商則認為，台灣在大陸當前熱議的人工智慧領域上，能將成果在大陸市場進行落地應用。

會場上一名在蘇州從事半導體產業的鄭姓台商向記者表示，雖說大陸內需市場很大，但一個最大問題是「內捲」很嚴重，很多廠商沒有看到產品就會問價格，往往導致低價競爭。但有些對質量有信心的廠商就不願意降價，所以會借用台商資源幫他們做海外出口。

鄭姓台商舉例，比如大陸充電樁產品比台灣好太多，但價格殺很低，現在大陸廠商希望在質量上包裝出海。這中間台商有些價值與空間。不過，他也不諱言，這會讓產業外移，也會把供應鏈帶出去。

在硬體之外，大陸當前最火熱的數位經濟領域便是人工智慧，在這部分台商可以如何參與？對此，台灣人工智能發展協會理事長徐冠勝對本報表示，台灣在硬體，如半導體產品有優勢，但在人工智慧領域雖然研究很深，但受限市場規模小，應用發展較慢，反觀大陸市場規模體量大，有利於市場化應用，發展速度快。

也因此，徐冠勝認為兩岸在人工智慧可以來互補合作。台灣在人工智慧的垂直領域研發上有很多累積，可以將研發成果放到大陸市場來落地應用，再將實際應用後優化的產品，帶回台灣市場來。

徐冠勝認為，這次金龍湖論壇還是偏生產型產業的整合，是新規格、新供應鏈的兩岸合作模式。「但我們畢竟面向全球競爭，在人工智慧領域是要回推到台灣做應用。要談兩岸合作，是把大陸已經成熟的技術，應用到台灣場景。」