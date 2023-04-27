湖北迎台青 釋出1161個職缺

湖北2023年「千崗迎台青」台灣青年實習就業專場招聘活動25日在武漢舉行，活動以「線下招聘＋直播帶崗」方式，面向台青提供實習、就業崗位1161個。

中新社報導，參與此次招聘會單位共52家，包括高等院校、國有企業、民營企業和台資企業等。如，湖北汽車工業學院計劃招聘台灣博士近30名，除1.6萬元人民幣月薪外，還提供住房補貼、學科成果獎勵等福利。緯創軟件（武漢）有限公司面向台青提供實習崗位60餘個，表現優異者將有機會轉正。

在現場看到，不少台青投遞簡歷，並圍繞心儀的崗位與招聘負責人進行深入洽談。

中南財經政法大學台生何峰今年6月將大學畢業，學習金融的他向一家證券公司投遞了簡歷。他表示，在武漢求學4年，習慣了這裡的生活，也認識了不少朋友，希望留下來就業。

「千崗迎台青，把眾多優質崗位集合在一起，對提升台青求職成功率很有幫助。」華中科技大學大四台生陳俊輝在自身求職同時，還把招聘信息分享給更多台青朋友。

此次專場招聘由湖北省台辦聯合中南財經政法大學、湖北省人社廳、湖北省青年聯合會、湖北省工商聯、武漢市台辦共同主辦，並通過湖北公共招聘網、「鄂台e家」微信公眾號和「青春湖北」視頻號直播。6家單位還進行了線上直播帶崗。

湖北省台辦副主任陳世強表示，下一步，主辦方將建立崗位追蹤制度，落實台青創業就業補助補貼，同時鼓勵支持有關市州、大學和部門在今年暑期推出面向台青的實習崗位，舉辦以兩岸青年實習、就業、創業為主題的系列交流活動。

湖北於2017年11月啟動實施「千崗迎台青」計劃。5年多來，舉辦了5場專場招聘會和3場直播帶崗活動，累計面向台青提供優質實習就業崗位7000多個。