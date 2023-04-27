廣交會 見寵物經濟崛起

時下，「吸貓擼狗」成為當代年輕人新的生活方式之一。隨著「是寵物，更是家人」觀念的深入，寵物經濟趁勢崛起。

中新社報導，用樹脂製成的寵物紀念碑和棺材盒，寵物用晾衣架、眼部濕巾...正在廣州舉行的第133屆廣交會有近6000件寵物用品參展，包括戶外與旅行用品、美容用品、營養保健品等。 「最受歡迎的是寵物汽車坐墊，放置在汽車座位上，可以保持人用坐墊的潔淨。」溫州尤特寵物用品有限公司總經理王玉油說，寵物坐墊的尺寸可以根據車型和用戶需求設計，深受歐美地區採購商青睞，「我們在價格和工期方面都有優勢，例如3萬件的貨品最快40天可以交付。目前訂單已排到今年6月。」

在河北義厚成日用品有限公司展位，一款帶有除臭功能的竹碳纖維衛生墊受到海外採購商歡迎。「相比海外同類型產品，我們的優勢在於性價比高和質量穩定性強。」該公司國際貿易部總監周男表示，根據他的觀察，採購商在意產品的價格、性能和尺寸，在本屆廣交會上，已接觸俄羅斯、南美等地的採購商，相信未來會拓寬客戶群。

觀展發現，寵物市場潛力大，已出現眾多細分賽道。海外採購商普遍關注產品的實用性，希望能與家具相融合。能實現人寵兩用的產品接到海外的訂單量大。 上部分是書架，下部分是可以放置貓砂盆的收納櫃......這種貓屋搭配床頭櫃、電視櫃的一體化組合產品受到採購商青睞。

「功能單一的傳統產品已不能滿足市場需求，目前我們的產品特別強調實用性，色彩和功能搭配都與家融為一體。」冠達星股份有限公司業務總監黃阿慶說，由於看好寵物行業的前景，該公司去年新增寵物用品業務，藉助自身家具出口逾百個國家和地區的渠道優勢，首年出口額不俗。

除了傳統的寵物食品、寵物用品等領域，有展商還提供寵物攝影、萌寵體驗館等產業延伸服務。

艾媒諮詢《2022-2023年中國寵物產業發展及消費者調研研究報告》顯示，在寵物行業的需求端、供給端以及資本的共同推動下，大陸寵物經濟產業規模增長迅速，預計2025年市場規模達8114億元人民幣。