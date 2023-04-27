粵港推動碳標籤互認合作

「粵港碳標籤互認簽約儀式暨大灣區應對綠色貿易國際規則圓桌對話」25日在第133屆廣交會上舉行，廣東省低碳發展促進會碳標籤專業委員會與香港中華廠商聯合會簽訂諒解備忘錄，將開展粵港碳標籤互認合作。

中新社報導，廣東碳標籤是「廣東產品碳足跡評價與標識」的簡稱，是對各種產品所涉及的物料使用、生產製造、運輸、使用、廢棄處理等全過程產生的二氧化碳等溫室氣體排放量化評價，並以標識形式對外披露碳排放信息。

此次活動標誌著廣東省碳標籤制度建設及粵港碳標籤互認工作取得階段性成果。接下來，兩地的碳標籤機構將合作制定詳細的粵港碳標籤互認規則，開展典型產品的互認實施。

據介紹，粵港開展碳標籤互認合作，推動落實《粵港澳大灣區發展規畫綱要》提出的相關要求，將有助於引導綠色低碳生產和消費，助力大灣區企業積極應對綠色貿易國際規則，提升外貿行業綠色競爭力。

廣東是對外貿易大省。隨著國際氣候談判格局日趨複雜，越來越多的歐美國家加快推行碳邊境調節機制等綠色貿易政策，未來將對廣東省的外貿出口產生重大影響。為此，廣東推動建立碳標籤制度。去年，廣東省發布了大陸首個省級碳標籤，並為10家知名企業頒發了首批廣東碳標籤證書。

在圓桌對話環節，來自綠色低碳領域的專家和粵港企業代表，圍繞雙碳（碳達峰、碳中和）政策背景下企業面臨的綠色貿易國際規則和應對行動展開了討論。