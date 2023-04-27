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陸攜手東協 加強糧食安全

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2023中國－東協農業發展和糧食安全合作年開幕式25日在北京舉行。中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中出席開幕式並致詞。

新華社報導，劉國中表示，中國大陸政府高度重視與東協國家農業合作。大陸國家主席習近平提出共建和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」，發起中國東協農業綠色發展行動計畫。舉辦中國－東協農業發展和糧食安全合作年，是落實雙方深化合作共識的重要舉措，有利於共同維護全球糧食安全、應對農業風險挑戰、推動農業高質量發展。

劉國中指出，中國與東協國家農業發展各有優勢、各具特色，具有很強的互補性，農業合作前景廣闊。中方願以合作年為新起點，與東協國家攜手並進、深化合作，加強政策溝通協調，探索符合自身特色的農業發展道路，開展農業科技聯合研發和示範推廣，提高農業市場開放水平，推動各層級各領域人員交流，參與全球糧農治理，推動雙方農業發展和糧食安全合作不斷邁上新台階，構建更緊密的中國－東協命運共同體。

東協10國農業部及駐大陸使館、東協秘書處和大陸相關省分及部門代表等共約100人參加開幕式。

東協 食安 北京

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