百度AI「文心一言」 四度升級 推理成本降到原來十分之一

百度智能雲日前在上海召開其AI聊天機器人「文心一言」技術交流會。會議上透露，文心一言啟動內部測試一個月以來，已完成四次技術版本升級，大模型推理成本降為原來的十分之一。

在企業服務方面，三月底開始，百度智能雲大模型平台啟動首批企業內測，未來將針對不同客戶和開發者的需求，提供公有雲服務、私有化部署兩種服務模式。百度智能雲的六大智慧產品系列，也將基於文心一言全面升級，未來將在安全評估完成後上線。

百度集團副總裁袁佛玉表示，大模型和生成式AI的技術突破，使得全球性的「AI再造」已經拉開序幕，甚至是一開場就進入白熱化的態勢；百度智能雲AI與大數據平台總經理忻舟表示，百度智能雲大模型平台，不僅提供文心一言大模型服務，還支持各類協力廠商大模型，未來將成為大模型生產和分發的集散地。

據澎湃新聞報導，在公有雲服務方面，百度智能雲大模型平台將提供：推理（直接調用大模型的推理能力）、微調（透過高品質精標業務數據，高效訓練出特定行業的大模型）、託管（將模型發不在百度智能雲，以實現更加穩定高效的運行）三種服務，大幅降低企業部署大模型的門檻。

在私有化部署方面，支援軟體授權（提供在企業環境中運行的大模型服務）、軟硬一體（提供整套大模型服務及對應的硬體基礎設施）兩種方式。私有化部署能夠滿足對數據監管有嚴格要求的企業客戶需求。

在技術交流會上，忻舟現場演示百度智能雲大模型平台與不同行業客戶聯合研發的內測示範。比如起草合約，用戶只需給出簡單訴求，1分鐘就能完成一份條款清晰的合約初稿。在智慧辦公領域，只需簡單提出需求，文心一言就能自動生成內容，設計排版，並可根據要求持續調整優化。未來僅需3分鐘就可以做出來一份格式精美、內容豐富的PPT。

袁佛玉指稱，文心一言將根本性的改變雲端運算行業的遊戲規則，未來MaaS（Model as a Service 模型即服務）將成為雲端運算的主流商業模式，每個企業都將擁有一個智慧底座。「因此，企業要儘快行動起來，重新思考自己的優勢是什麼、如何AI 放大這個優勢。」