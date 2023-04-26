阿里雲啟動「通義千問夥伴計劃」 逾20萬陸企用戶參與測試

阿里巴巴集團的數字技術和智能骨幹業務阿里雲26日宣布啟動「通義千問夥伴計劃」，攜手合作夥伴共同打造可應用於不同行業的語言大模型。其中，首批行業大模型將涵蓋石油化工、電力、交通運輸、酒店、企業服務、通訊及金融等領域。

本月初阿里雲推出最新語言大模型「通義千問」，致力為客戶和開發人員帶來全新AI模型，幫助他們能更經濟高效地建構專屬 AI 功能。自「通義千問」推出以來，已有超過20萬企業用戶申請接入使用模型測試，包括來自金融科技、電子產品、交通運輸、服飾及乳製品等多個不同行業的企業。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官、阿里雲智能集團首席執行官張勇說：「各行各業加速數智化轉型，對『通義千問』大模型的應用需求激增，我們將與合作夥伴緊密協作共同打造更為客製化及專業化的AI模型。阿里雲將攜手行業夥伴，為企業客戶創造更多價值，以滿足其專屬業務需要。」

張勇並宣布「通義千問夥伴計劃」正式啟動。透過此次夥伴計劃，阿里雲還將為合作企業提供底層技術、雲計算資源、AI與機器學習產品及服務等全方位支持，讓企業可於安全及專屬的雲環境中結合專業見解及行業屬性對「通義千問」模型進行精調和再訓練。

有關共建模型將透過網頁及API提供給阿里雲的企業客戶及開發者，以方便其進一步創建多種AI應用，例如智慧客服、購物指南、聚焦於特定領域的虛擬顧問及設計助理等。

首批參與阿里雲「通義千問夥伴計劃」的企業夥伴包括崑崙數智（石化）、朗新科技（電力）、千方科技（運輸）、石基信息（酒店）、用友網絡（企業服務）、亞信科技（通訊）、中金財富（金融）。「通義千問」還將於不久的將來接入阿里巴巴生態的所有商業應用中，進一步提升用戶體驗。目前阿里巴巴的AliOS智慧汽車操作系統已接入「通義千問」進行內部測試。

由阿里巴巴及上汽集團合作開發的高端智慧電動車企業智己汽車，將率先成為中大陸首個接入載有「通義千問」AliOS系統的汽車品牌。

早前阿里巴巴的數位協同辦公和應用開發平台釘釘亦向公眾展示了部署全新模型「通義千問」後的多項AI功能。例如，釘釘將能夠總結會議紀錄及群組聊天記錄；用戶還可以透過上傳一張構思草圖的圖像，瞬間就能在釘釘上生成小程式。