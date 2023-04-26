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美國擬斥資110億美元建設芯片設計和工程設施網絡

集微網／ 集微網

集微網消息，拜登政府正在建立一個先進的計算機芯片設計和工程設施網絡，該項目的重點在於斥資110億美元用於研發，以支持美國經濟和國家安全。

據彭博社報道，美國商務部設想，國家半導體技術中心將在全國範圍內建立一些新的技術據點，與學術界和工業界合作夥伴共同推動產品創新和勞動力發展，目標是今年年底前啓動並運行。

該計劃的目標包括在美國生產最新的半導體、縮短從設計到商業化的時間以及培訓從技術人員到工程師的工人。它旨在滙集來自整個行業的利益相關者，從芯片設計師、大學和社區學院到州和地方政府、製造商、工會和投資者。

美國商務部長吉娜·雷矇多（Gina Raimondo）表示，“該中心將是一個獨立的非營利機搆，因此受到業內公司的信任，並被眡為中立和科學敺動的機搆。這將使我們能夠建立一個強大的生態系統，不僅能夠讓美國擁有幾家新的晶圓廠，而且能夠重新獲得美國在未來技術研發方面的領導地位。”

（校對/王雲朗）

美國 半導體

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