陸市場監管總局：中國將長期成為外商投資首選地之一

大陸國家市場監督管理總局副局長甘霖今天在大陸國新辦舉辦的《中國打擊侵權假冒工作年度報告（2022）》新聞發布會上表示，中國政府一系列保護知識產權的務實舉措，為在華外商投資企業營造了良好發展環境。中國將長期成為外商投資首選地之一。

甘霖表示，2022年，大陸市場監管部門共查處商標、專利違法案件4.4萬件，涉案金額16.2億元，公安機關也破獲侵犯知識產權和製售偽劣商品犯罪案件2.7萬起，檢察機關起訴侵犯知識產權和製售偽劣商品犯罪嫌疑人2.7萬人，審判機關審結各類知識產權案件219.4萬件，形成強大震懾。

她表示，在科學立法方面，2022年大陸先後修訂《科學技術進步法》《種子法》《反壟斷法》《農產品質量安全法》《植物新品種保護條例》，發布施行《商標代理監督管理規定》，公佈《關於第一審知識產權民事行政案件管轄的若干規定》等一系列司法解釋，知識產權保護法治體系更加完善。

在嚴格執法方面，她也舉出上述實績，強調市場環境因此進一步優化。她表示，下一步將在新的起點上深入推進法治中國建設，不斷健全知識產權法治體系，持續強化知識產權保護，紮實推進知識產權事業高質量發展，加快建設中國特色、世界水平的知識產權強國，為全面建設社會主義現代化強國提供有力支撐。

被問到有境外輿論稱，由於中國知識產權保護不力，很多在華外商投資企業難以盈利、出現撤資等情況，甘霖回應表示，這種說法與實際情況不符。中國政府高度重視外商投資企業知識產權保護，大力維護外商投資企業合法權益，對在中國註冊的企業一視同仁，近年來，中國發布《外商投資法》《外商投資法實施條例》《外商投資企業知識產權保護行動方案》，對外商投資促進、保護和管理等作出統一規定。

她說，2021年，印發《知識產權強國建設綱要（2021—2035年）》和《「十四五」國家知識產權保護和運用規劃》，在頂層設計上部署推進外商投資企業知識產權保護工作。今年1月，印發《關於進一步鼓勵外商投資設立研發中心的若干措施》，加大對外商投資在華設立研發中心、開展科技研發創新活動的支持力度。與此同時，還部署開展外商投資企業知識產權保護專項行動，對侵犯外資企業知識產權行為加大打擊力度。

她表示，中國政府一系列務實舉措，為在華外商投資企業營造了良好發展環境。數據顯示，截至去年底，國外在華發明專利有效量達86.1萬件，同比增長4.5%。國外在華有效註冊商標203萬件，同比增長5.9%。這些數字都是最好的說明和證據。

甘霖表示，良好的經濟發展前景和不斷優化的營商環境，使中國繼續成為全球投資興業的熱土，2022年，中國實際利用外資1.23萬億元人民幣，同比增長6.3%。

她說，我們堅信中國將長期成為外商投資首選地之一，外商投資企業在中國一定會有更好發展前景。