侯友宜稱兩岸要降低誤解 朱鳳蓮：只要回到九二共識
侯友宜近日在新加坡談及兩岸關係時，曾表示「兩岸要降低彼此誤解，以尊嚴平等方式對待。這樣就可以一起往前走」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，只要能回到「九二共識」，兩岸就能擺脫「兵凶戰危」。
朱鳳蓮在26日的記者會上表示，要和平、要發展，要交流、要合作是台灣主流民意。當前兩岸關係緊張動蕩的根源是民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，持續勾連外部勢力進行「獨」挑釁。只要回到體現一個中國原則的「九二共識」共同政治基礎上來，就能從根本上維護促進兩岸關係和平發展，台海就能擺脫「兵凶戰危」的險境。
對於今年是辜汪卅周年，大陸是否會繼續堅持會談中對「九二共識」內涵：堅持擱置爭議、對等協商、相互理解、社會融合。朱鳳蓮表示，「九二共識」明確界定了兩岸關係性質，是兩岸關係和平發展的共同政治基礎，是改善和發展兩岸關係的最大公約數。
她指出，辜汪會談及其後兩岸關係的曲折發展歷程表明，反對「台獨」、堅持「九二共識」，是保持兩岸關係和平發展方向和良好勢頭的關鍵。當前兩岸關係形勢下，汲取汪辜會談歷史經驗和有益啟示，堅定維護「九二共識」政治基礎，堅持兩岸關係和平發展正確方向，努力增進兩岸同胞利益福祉。
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