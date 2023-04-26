國台辦朱鳳蓮：大陸曾在WTO敦促台灣修改貿易政策

大陸日前宣布對台貿易壁壘調查。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日表示，台灣長期單方面大量限制大陸產品輸入，這是客觀事實，依據WTO非歧視原則和大陸有關規定進行調查完全正當合理，且大陸曾在歷次WTO對台貿易政策審議中，敦促修改不合規措施。

對於外界關切，陸方此舉時機敏感，是否有政治考量。朱鳳蓮說，台灣長期單方面大量限制大陸產品輸入，這是客觀事實。大陸商務部依據世貿組織非歧視原則和大陸有關規定，就「台灣地區」對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，完全正當合理。

為何在此時「突然提出」。朱鳳蓮說，兩岸同為WTO成員，按照WTO規則，2002年台灣地區以「台澎金馬單獨關稅區」名義加入後，應解除對大陸相關貿易限制。

朱鳳蓮說，在WTO歷次對台貿易政策審議中，秘書處報告均有提及，大陸方面也在發言中明確表達關注，敦促台灣方面履行世貿承諾，修改不合規措施，但台當局至今仍單方面限制大陸2,400多項產品輸入。

因此，朱鳳蓮解釋，近期，中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會向大陸商務部提出調查申請，大陸商務部依據有關規定進行調查。

另對於大陸海關總署數據顯示，今年第一季，兩岸進出口貿易總額年減26.5%，陸媒提問稱，有分析認為與美國對大陸實行科技封鎖，民進黨配合對大陸脫鉤斷鍊有關。朱鳳蓮回應說，美國已嚴重影響包括兩岸貿易在內的全球產業鏈供應鏈穩定，而民進黨出於「倚美謀獨」的政治本性，不惜犧牲台灣經濟前景。

朱鳳蓮抨擊，民進黨一方面限縮打壓兩岸經貿及各領域交流合作，為兩岸正常經貿和人員往來設置諸多障礙；另一方面貼靠配合美西方反華勢力，拱手相讓台灣核心優勢產業，台灣技術人才和經濟財富大量流失。他們這樣做使得台灣經濟增長緩慢、出口減少、物價上漲、貧富差距擴大等問題愈加凸顯，嚴重損害台灣同胞利益。

朱鳳蓮接著為大陸宣傳說，兩岸經貿合作是台灣經濟發展的動力和機遇，對台灣經濟而言，面對充滿不確定性的國際經濟環境，只有堅決反對兩岸經濟脫鉤、產業斷鍊，進一步深化兩岸經濟交流合作，才能藉助大陸巨大的市場、豐富的資源 、完備的產業配套，助力台灣經濟取得更好發展，讓廣大台胞台企更多獲利受益。