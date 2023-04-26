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中國「不動產統一登記」產權一目了然 將逼貪官現形

世界日報／ 中國新聞組／北京26日電
市民曬不動產權證。 （取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）
市民曬不動產權證。 （取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

土地、房屋等不動產是企業和群眾最普遍、價值最高的財產，通過不動產統一登記，可以明晰產權，避免權益受損。若落實登記，過去動輒千萬受賄的貪官要緊張了，司法機關、紀檢監察機關確實可以迅速查詢到以人為單位的名下所有不動產，將不法所得一網打盡。

每日經濟新聞報導，中國自然資源部25日宣布全面實現不動產統一登記。根據「不動產登記暫行條例」，登記的適用對象方面，包括集體土地所有權；房屋等建築物、構築物所有權；森林、林木所有權；耕地、林地、草地等土地承包經營權；建設用地使用權；宅基地使用權；海域使用權；地役權；抵押權；法律規定需要登記的其他不動產權利。

目前自然資源部全國有約3000個大廳、40000個窗口，每天為40萬群眾和企業提供各類登記服務，累計頒發不動產權證書7.9億多本、不動產登記證明3.6億多份。此外，2000多個市縣同步頒發電子證書證明3.3億多本。

自然資源部自然資源確權登記局局長田文彪表示，不動產登記服務能力和水平穩步提升，實現從多地、多門、多次辦理到一窗、一網、一次，甚至「不見面」辦成，最大限度地減環節、減材料、減時間、降成本，一般登記和抵押登記實現5個工作日內辦結。

據了解，各級自然資源主管部門還積極推動歷史遺留問題導致的不動產「登記難」問題，共解決了1100多萬套房屋辦證問題，惠及2600多萬群眾。

報導指出，很多人希望不動產登記能夠遏制官員腐敗。專家表示，雖然不動產統一登記的初衷不是以反腐為目標，但是如果司法機關、紀檢監察機關等依法查詢的話，確實可以迅速查詢到以人為單位的名下所有不動產，這會對貪腐官員起到震懾作用。

市民曬不動產權證。 （取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）
市民曬不動產權證。 （取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

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