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美航太集團控大疆侵權勝訴 獲賠2.79億

世界日報／ 中國新聞組／北京26日電

美國航太業者德事隆集團（Textron Inc）控告中國無人機製造商大疆創新侵權，獲德州威果市（Waco）法院聯邦陪審團裁定勝訴，大疆將須賠償2億7900萬美元。

中央社引述路透報導，經過一周審理後，陪審團同意德事隆集團旗下德事隆創新公司（Textron Innovations Inc）的主張，即大疆生產的無人機侵害了該公司兩項有關無人機飛航控制系統的專利。

大疆發言人26日發布聲明說，大疆非常不認同這項判決，將強力尋求所有方案以捍衛合法權利。聲明中說：「德事隆是軍用直升機公司。大疆則是民用無人機公司。雙方所使用技術沒有共同之處。」

德事隆則發布聲明表示，很感謝公司的「創新歷史獲得承認」。

德事隆是在2021年對大疆提告，聲稱大疆幾款具備自動懸停功能的無人機運作方式與德事隆獲有專利的技術相同。

美國國防部去年10月禁止美國人投資大疆等中國公司，理由是他們涉嫌與中國軍方有關。

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