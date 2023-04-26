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上海國際度假區 7年遊客逾億人次

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

上海迪士尼樂園所在的上海國際旅遊度假區披露7周年「成績單」，開放運營7年以來，已累計接待遊客逾1.13億人次，共實現旅遊收入超615億元（人民幣，下同），創造直接就業崗位1.5萬個。

中新社報導，2023年第一季度，上海國際旅遊度假區各景點累計接待遊客約630萬人次，比2022年同期增長81%，比疫情前的2019年同期增長82%；第一季度度假區旅遊產業總收入超40億元，比2022年同期增長116%，比2019年同期增長106%，客流和收入均為歷史同期最好水平。

「一季度的亮眼表現為度假區今年全年的良好運營提供了信心、奠定了基礎」。上海浦東新區區委常委，上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任金梅表示，度假區以滿足民眾日益增長的美好生活需要為出發點和落腳點，支持上海迪士尼樂園不斷創新提升，同時充分發揮迪士尼項目的溢出效應，擴大服務業對外開放能級，形成以迪士尼樂園為核心、多種業態和旅遊休閒功能並存的「全域旅遊」發展格局，成為本地居民休閒娛樂和外地遊客來滬旅遊的首選地，「體驗經濟」的示範區和國際文化交流展示的重要窗口，上海、浦東人民城市建設的新名片和建設世界著名旅遊城市的重要承載區。

上海國際旅遊度假區包含7平方公里核心區，以及17.7平方公里周邊區域。據瞭解，今年全球首個也是唯一一個「瘋狂動物城」主題園區將在上海迪士尼樂園建成開放。同時，今年度假區還將利用好區域內的各類文化自然資源，創造性舉辦各類文旅、商業、體育、娛樂等節慶、賽事和活動，做大做強購物節、旅遊節、薰衣草節等品牌活動，把川迪河、星願湖打造成水上運動集聚區，吸引人氣培育市場，預計全年上海國際旅遊度假區接待遊客有望攀升至2000萬人次。

上海迪士尼 迪士尼樂園 疫情

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