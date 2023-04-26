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陸展覽業 華東、華南續當領頭羊

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第十八屆中國會展經濟國際合作論壇24日在浙江紹興啟幕。中國貿促會在論壇發布的「中國展覽經濟發展報告2022」（以下簡稱報告）顯示，據不完全統計，2022年，中國境內共舉辦經貿類展覽1807個，展覽總面積5576萬平方米。華東和華南地區繼續領跑中國展覽業發展。

中新社報導，報告顯示，按區域發展格局看，以長三角為代表的華東地區和以珠三角為代表的華南地區辦展數量分別為758個和373個，全國占比分別為41.9%和20.6%；辦展面積分別為2248萬平方米和1341萬平方米，全國占比分別為40.3%和24.1%。從城市分布來看，南京、廣州和深圳辦展數量全國前三，占比分別為7.9%、7.0%和6.7%；深圳、廣州和南京辦展面積排名全國前三，占比分別為10.8%、8.0%和6.7%。成都、鄭州、武漢、重慶等中西部地區城市展覽業也在快速崛起。

從行業分布看，輕工業類展覽依然占據行業主導地位，全國占比為47.3%。重工業類展覽、服務業類展覽和農業類展覽，全國占比分別為29.3%、25.1%和6.6%。食品飲料煙酒、傢具木工機械和建築材料等輕工業類展覽在辦展數量和辦展面積上居各行業之首，重工業類展覽數量和面積升至第二位，凸顯了中國實體經濟較強的發展韌性。

疫情下，中小規模展覽受到主辦方的青睞。數據顯示，2022年，在中國境內舉辦的所有規模展覽中，1萬至3萬平方米的中小規模展覽最多，共727個，占比45.6%。

實體經濟 深圳

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