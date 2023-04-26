奧林巴斯 首在陸設生產基地

奧林巴斯中國醫療器械生產研發基地簽約活動24日在蘇州工業園區舉行。這是奧林巴斯首次在中國設立醫療器械產品的生產研發基地。

中新社報導，創立於1919年的奧林巴斯已發展為以光學技術為基礎，全球領先的醫療科技跨國集團。其消化道內窺鏡設備占據全球70%以上的市場份額。

此次簽約落戶的奧林巴斯中國醫療器械生產研發基地項目是奧林巴斯首次在中國設立醫療器械產品的生產研發基地，也是首次將核心產品放到日本以外的地區生產，被奧林巴斯視作落地公司「中國戰略」重要里程碑。

根據規畫，項目初期總投資約6000萬美元，未來將持續強化拓展製造和研發功能，成為奧林巴斯集製造、研發、採銷及解決方案為一體的綜合型全球戰略基地。

奧林巴斯首席戰略官Nacho Abia在致辭中說，生產研發基地落戶蘇州工業園區，是奧林巴斯對園區良好的區位優勢、產業和創新生態以及營商環境等多方面考慮的結果。奧林巴斯對未來在中國的發展充滿信心，始終相信中國有實力在多個領域保持領先優勢。

蘇州工業園區管委會副主任劉華表示，園區將充分發揮自貿片區等平台優勢，根據企業發展需求，持續推進政策和制度創新突破，全力做好親商服務，為企業發展提供有力支持和保障。