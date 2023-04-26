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尹啟銘：兩岸要創產業合作新模式

聯合報／ 特派記者黃雅慧／徐州報導

台灣電電公會會策顧問、兩岸企業家峰會秘書長尹啟銘25日表示，大陸和區域全面經濟夥伴協定（RCEP）成員國貿易關係緊密，加上大陸潛在內需市場成為兩岸產業合作機遇，在全球供應鏈變化下，兩岸要創建產業合作新模式，引導台商參與到大陸新基建模式當中，例如台灣有很好的汽車電子，可以讓台灣電子龍頭跟大陸車廠對接，讓零組件標準化，且要有組織來推動。

尹啟銘在第四屆徐台兩岸金龍湖懇談會上，發表題為「下一個十年，後疫情時代兩岸產業發展變革與機遇」演講指出，目前兩岸產業面臨幾個挑戰：一方面是大陸產業進入「胡桃鉗」階段，意指生產成本上升、生產條件要求增高，同時來自後發者的競爭的擠壓狀態；另一方面，在美中對抗、供應鏈韌性下，去中、「去台」壓力變大。

在這種變化下，尹啟銘認為台商需要重新對大陸定位，比如要從出口導向走向內需市場；從人口紅利、政策優惠走向人才紅利與科研環境；從生產基地到創新基地；從製造功能到製造服務、數位服務；從獨立發展到融合發展；從兩岸布局到全球布局（大陸＋N）。

尹啟銘建議，台商需要夥伴，需要讓台商與當地企業、學校機構合作，此外在推進模式不能用項目，要以產業鏈合作的方式來打造產業鏈體系。

尹啟銘 台商 疫情

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