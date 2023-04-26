台灣電電公會：兩岸經貿仍穩固熱絡

第四屆徐台兩岸金龍湖懇談會25日在徐州舉行，台灣電機電子同業公會理事長李詩欽會中表示，在國際局勢依然險峻下，兩岸經貿卻穩固熱絡，他建議台資必須連結大陸，並把握大陸內需的重大機遇，積極轉型升級。

李詩欽說，去年以來國際政經形勢變化對全球經貿、兩岸經貿皆產生影響，但在大陸官方與兩岸企業家共同努力下，兩岸貿易依舊熱絡，大陸依舊是台灣最大貿易順差來源，也依舊是台灣投資最佳選擇。

李詩欽在會中預告，今年10月電電公會將發起大陸產業投資發展與環境調查報告，將針對大陸政策福祉、轉型商機進程、投資環境評比、永續發展落實等面向，進行實地參訪調研，深度比較分析，具體提供建議。

徐州市委常委、經開區黨工委書記張克說，徐州市經開區是台商投資樂土，期盼雙方能在新能源產業、集成電路與電子資通訊產業、生物醫藥產業上開展重點合作，找到更多結合點。

徐州市委書記宋樂偉指出，徐州真心對待每位台胞，徐州站在新起點上，將繼續秉持「兩岸一家親」理念，真心實意支持台資企業在徐發展，依法保護台商各項權益。

國台辦經濟局副局長陳斌華表示，兩岸經貿合作符合市場規律，並向更高領域拓展。不管台海形勢怎麼變，促進兩岸經濟發展交流絕不改變。

陳斌華指出兩岸要找準經貿合作切入點，達成成果。「必須懇談，不能空談」。

徐台兩岸金龍湖峰會自2018年舉辦，已連續舉辦三屆，為徐台在經貿產業上互動交流的重要平台。而每年會上也會簽訂一些合作協議與重大項目。

這屆懇談會共邀請嘉賓和客商130多人，其中台商和公會、協會嘉賓80多人。懇談會以「同芯共築 智造未來」為主題，緊扣徐台經貿合作、產業融合。會上簽約一批項目：包括富港電子手機零組件、強茂電子半導體封裝、威盛電子人工智能產業等。

徐州與台灣的經貿合作可追溯自1980年代，目前累計註冊台企700餘家，正常經營約152家。總投資1000萬美元以上台企11家；用工超過500人以上企業3家；從行業分布看，初級產業1家，二級產業51家，三級產業100家。