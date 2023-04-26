壯族三月三 廣西零售增2成

廣西壯族自治區商務廳24日數據顯示，今年「三月三」假期期間，廣西重點零售業、餐飲業企業實現銷售額2.3億元（人民幣，下同），同比增長19.4%。

中新社報導，連日來，在壯族民俗文化氛圍較濃厚的南寧市武鳴區，來自廣西各地的山歌王、民間歌手齊聚一堂、同台競歌；在相傳劉三姐騎魚升天之地—柳州市魚峰山腳下，眾多山歌手變身網紅，架著手機現場直播；在美麗的桂林漓江，山水實景對歌會精彩上演……

廣西各地，非遺項目展演、壯民族服飾展示等各類活動相繼舉辦；壯族五色糯米飯製作技藝展示、文創產品展銷等活動吸引遊客眼球。

為加大對傳統文化的保護力度，2014年起，廣西將每年的「三月三」定為法定傳統假日。時至今日，該節日已成壯鄉的全民派對，吸引海內外遊客前來。

豐富多彩的民俗文化活動上演的同時，廣西開展特色促消費品牌活動—「33消費節」，打造全民樂購季，助推經濟發展。

廣西壯族自治區商務廳廳長楊春庭介紹，今年「三月三」，廣西發放消費券，開展800多場次惠民促消費活動，點燃了民眾消費熱情。