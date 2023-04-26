聽新聞
test
0:00 / 0:00

壯族三月三 廣西零售增2成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
廣西「三月三」假期，吸引眾多遊客前來。 中新社
廣西「三月三」假期，吸引眾多遊客前來。 中新社

廣西壯族自治區商務廳24日數據顯示，今年「三月三」假期期間，廣西重點零售業、餐飲業企業實現銷售額2.3億元（人民幣，下同），同比增長19.4%。

中新社報導，連日來，在壯族民俗文化氛圍較濃厚的南寧市武鳴區，來自廣西各地的山歌王、民間歌手齊聚一堂、同台競歌；在相傳劉三姐騎魚升天之地—柳州市魚峰山腳下，眾多山歌手變身網紅，架著手機現場直播；在美麗的桂林漓江，山水實景對歌會精彩上演…… 　

廣西各地，非遺項目展演、壯民族服飾展示等各類活動相繼舉辦；壯族五色糯米飯製作技藝展示、文創產品展銷等活動吸引遊客眼球。

為加大對傳統文化的保護力度，2014年起，廣西將每年的「三月三」定為法定傳統假日。時至今日，該節日已成壯鄉的全民派對，吸引海內外遊客前來。 　　

豐富多彩的民俗文化活動上演的同時，廣西開展特色促消費品牌活動—「33消費節」，打造全民樂購季，助推經濟發展。 　　

廣西壯族自治區商務廳廳長楊春庭介紹，今年「三月三」，廣西發放消費券，開展800多場次惠民促消費活動，點燃了民眾消費熱情。

自治區 餐飲業 派對

延伸閱讀

台教師扎根廣西 發揮專長追夢

動物園驚見黑熊與老虎決鬥！釘孤枝打到雙雙翻肚 園方曝真相：牠們是青梅竹馬

美食會友 桂台共慶三月三

大陸考古發現 華南地區人類6,000年前就開始吃蛇

相關新聞

陸徵收房地產稅 信號亮了

大陸自然資源部部長王廣華昨（25）日在自然資源和不動產確權登記工作會議上宣布，全面實現不動產統一登記。多位專家分析，實現...

湖北設百億人民幣基金 要扮北斗「航母」

湖北省政府新聞辦24日召開聚焦北斗產業發展的發布會，該省將突破性發展北斗產業，加快建設世界級北斗產業集群，通過打造湖北北...

香港首季失業率 降至3.1%

香港特區政府統計處24日公佈，經季節性調整的失業率由2022年12月至2023年2月的3.3%，下降至2023年1月至3...

西藏最大風電計畫 東方風電得標

繼西藏措美哲古分散式風電項目後，近日，總部位於四川省德陽市的東方風電再次傳來好消息，該公司中標西藏那曲色尼區100兆瓦風...

壯族三月三 廣西零售增2成

廣西壯族自治區商務廳24日數據顯示，今年「三月三」假期期間，廣西重點零售業、餐飲業企業實現銷售額2.3億元（人民幣，下同...

台灣電電公會：兩岸經貿仍穩固熱絡

第四屆徐台兩岸金龍湖懇談會25日在徐州舉行，台灣電機電子同業公會理事長李詩欽會中表示，在國際局勢依然險峻下，兩岸經貿卻穩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦